Anadolu'nun gizli cennetlerinden Horma Kanyonu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 5 km mesafede yer alan Horma Kanyonu, Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri. Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan ve içinden Zarı Çayı geçen Horna Kanyonu, yaklaşık 4 km. uzunluğunda olmasına rağmen, suyun geçtiği alanlarda oluşan derin kazanlar ve kuyular nedeniyle oldukça tehlikeli.







Bu nedenle rehber kullanılmadan geçilmemesi gerekiyor. Sularının Ilıca Şelalesini oluşturduğu Zara Çayının muhteşem manzarası eşliğindeki kanyonu gezmek isteyenler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 km'lik bir ahşap yürüme yolu oluşturulmuş.









Bu yol, kanyonun tabanından 50-60 metre yüksekliğe ulaştığı için zaman zaman heyecan verici etapları geçmek gerekiyor. Ahşap yolu daha güvenli hale getirecek olan iyileştirmeler ise hâlâ sürüyor.



