Anadolu’dan çalınan tarihi eserler müzede

Geçen hafta bir basın toplantısıyla hem eserler tanıtıldı hem de sergi haberi duyuruldu.

Binlerce dokümanın tarandığı ve yüzlerce verinin incelenip değerlendirildiği zor bir sürecin ardından eserlerin Anadolu kökenli oldukları belgelendi ve teslim alındı.

Eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü, geyik başı motifli sunu kâsesi ve çıngırak var.

Türkiye’ye getirilen bu koleksiyonun önemli bir bölümünün sahibi ABD’li milyarder Michael Steinhardt tam 180 kültür varlığı üzerindeki hakkından feragat etti ve bu sayede 11 ülke kendi topraklarına ait eserleri geri alabildi.