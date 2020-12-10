Anadolu’da kışın kartpostallık manzaralar sunan 5 adres

Her zaman çok güzel: KARAGÖL / ARTVİN

Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken Türkiye’nin doğal güzellerinden… Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluşmuş.

Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor. Özellikle kar ve çöken sisle beraber, çam ağaçlarının gölün üzerine yansıyan manzarası harika.









Tarih dolu: ANİ’DEN ARAS NEHRİ / KARS

Antik kentin kıyısında yer alan Aras Nehri’nin Arpaçay kolu Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor. 24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapan bölgede çiçekler arasındaki tarihi kilise kalıntısı ve alt tarafında usulca akan nehir kartpostallık bir görüntü oluşturuyor. Türkiye’de keşfedilecek yerler listenize burayı mutlaka ekleyin…









Her yer bembeyaz: PAMUKKALE / DENİZLİ

Dünyanın sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Büyüleyici güzellikteki bembeyaz travertenlerin içinde dolaşıp güneşin batışını izlemek gerçekten baha biçilemez… Dinamit Tepe’deki pistlerden atlayıp yamaç paraşütüyle travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ni gökyüzünden görmek ise nefes kesici…









Kaçkarların en güzeli: ALTIPARMAK DAĞLARI / RİZE-ARTVİN

Sanki bir ressamın tuvale çizdiği dağ manzaralarını andıran estetik sırtlar, yükseklikler, buzul gölleri ve yeşilliklerle zirvenin heybetini yansıtıyor. Burası için Kaçkarların en güzel zirveleri de diyebiliriz. Ulaşım için, biraz yürüyüşe katlanmak gerek ama sonunda görülen manzara için kesinlikle değer.









Kıvrımlı menderesler: PERŞEMBE YAYLASI / ORDU

Uçsuz bucaksız düzlüklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle bir yayla hayal edin. Yaylanın ortasına konumlanan masmavi gölet ve bu göletten çıkan akarsuyun oluşturduğu menderesler, bölgenin estetik değeri. Akarsu, ‘s’ şeklinde menderesler çizdikten sonra derin bir vadiye girerek, Çisenti Şelalesi’ni oluşturuyor. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan manzara gerçekten görülmeye değer.







