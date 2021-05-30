Anadolu’da gelincik zamanı

Anadolu’nun çayırları, tarlaları, şu günlerde, Fransız empresyonist ressam Claude Monet’yi de baştan çıkaran, kırmızı elbiselerini giymiş, kısacık ömürlü gelinciklerle donandı. Nereye başınızı çevirseniz, Monet’nin, o ünlü tablosu karşınıza çıkıyor. Hani tek eksik, elinde şemsiyesiyle Monet’nin eşi Camille ve bir demet gelincik tutan oğlu Jean.

Dünyada 24 gelincik türü var. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin Kütahya’dan, Balıkesir’den, Gaziantep’ten fotoğraflarını gönderdiği gelincikler, Türkiye’de her yıl mayıs ve haziran aylarında çayırları kırmızıya boyayan 7 türden birkaçı. Aralarında sarıları da olan gelinciklerin misyonu sadece çayırlarda görsel bir şölen oluşturmak değil. Gelinciğin yeşil yaprakları kavrularak veya salata olarak da yeniyor. Taç yapraklarından gelincik şerbeti yapılıyor. Nezle, bronşit ve soğuk algınlığında kullanılıyor. Halk arasında uykusuzluğa karşı etkili olduğuna inanılıyor.

KIZILA BOYANAN MADRA DAĞI ETEKLERİ

Burhaniye / Balıkesir (Sefer TALAY - DHA)



Burhaniye’de Madra Dağı etekleri gelinciklere büründü. Bölgede gelinciklerden şerbet yapılıyor. Gelincik şerbetinin rahatlatıcı bir özelliği olduğunu söyleyen Burhaniye Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban “Gelincik herkes tarafından bilinse bile faydası bilinmiyor. Gelincik şerbeti özellikle tam bu bahar aylarında, yaza girerken serinletici, ferahlatıcı bir içecek. Kırmızı yapraklarından yapılır. Biz onu suda bekletiriz. Suya rengini verince tatlandırırız” diyor.

FOTOĞRAF STÜDYOSUNA DÖNEN TARLA

İslahiye / Gaziantep (Kadir ÇELİK - DHA)



Gaziantep’te buğday tarlalarını kırmızıya boyayan milyonlarca gelinciği görüntülemek için fotoğraf tutkunları yollara düştü bile...

DOĞA ŞEHİR İÇİNE TAŞINIYOR

Hisarcık / Kütahya (Mustafa AKÇAY - DHA)



Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halil Kurnaz Bulvarı’nın yanındaki arazide açan gelincikler.

Gelincik Tarlası (Poppies, 1873), Paris yakınlarındaki Argenteuil Köyü’nde yedi yıl yaşayan Fransız ressam Monet’nin burada yaptığı en ünlü manzara resimlerinden biri. Orijinal ismi ‘Coquelicots’ olan eserin İngilizce adı daha çok kulanılıyor.