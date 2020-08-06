'Anadolu Yakası'nın sessiz kıyıları: Riva ve Anadolu Kavağı

Tatil yapmak istiyor ama özelikle de pandemi döneminde kalabalıktan kaçınmak istiyorsanız Beykoz’un muhteşem köyleri tam size göre. Merkeze oldukça yakınlarda köy hayatını iliklerinize kadar hissedecek ve geri dönmek istemeyeceksiniz. Doğanın, tarihin, denizin bir arada olduğu bu şirin köyler hem yaz hem de kışın farklı güzellikler sunuyor. Ufak kaçamaklarınıza sığdıramayacağınız kadar çok fazla seçenek olan Beykoz, hemen her hafta sonu seyahat rotanız olacak. Bölgeye özel aracınızla rahatlıkla gelebileceğiniz gibi otobüs ve deniz yolunu da tercih edebilirsiniz.



Yuşa Tepesi’nden İstanbul’u seyredin

Beykoz merkezden Anadolu Kavağı’na giderken öncelikle yolunuzun üzeri olan Yuşa Tepesi’ne mutlaka çıkın. Denize yüksekliği 200 metre olan bu tepeden tüm İstanbul’u seyredebilirsiniz. Dilerseniz Hz. Yuşa Türbesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Manzarayı bırakıp yola devam etmek istemeyeceksiniz ama ilerde de sizi muhteşem bir köy bekliyor.









Deniz ürünlerinin tadına bakın

Merkezden 10 dakika yol giderek ulaşacağınız bu şirin köyde öncelikle sizi uzun bir sahil yolu karşılayacak. Anadolu Kavağı küçük bir sahil kasabasıdır. Merkezine vardığınızda birkaç hediyelik eşya dükkanı ve deniz kıyısındaki balıkçıları göreceksiniz. Yapabileceğiniz en güzel aktivite bir balıkçıya oturup boğazın tadına vararak bir şeyler yemek. Oldukça lezzetli deniz ürünleri tadacağınızı garanti edebilirim. Özellikle de midye tavayı mutlaka denemelisiniz.

Yoros Kalesi’ne çıkın

Anadolu Kavağı'nda nereye giderseniz gidin boğaz hep yanınızda olacak. Doğu Roma döneminden kalma bu kaleye özellikle de turistlerin ilgisi oldukça yoğun. Hala çok büyük bölümü ayakta olan bu kaleyi gezdikten sonra hemen karşısında bulunan Yoros Kafe’de çayınızı yudumlayarak Karadeniz’i izleyebilirsiniz.









Riva’da denize girin

Boğaza ve tarihe doyduktan sonra hafta sonu bir gününüzü de Riva’nın koylarına ayırabilirsiniz. Halk plajının yanı sıra Elmasburnu ve Su Ürünleri Plajı’nda da yüzebilirsiniz. Elmasburnu plajı salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kadınlara özel olmakla birlikte diğer günler karışık olarak faaliyet vermekte. Diğer iki plajı haftanın her günü kullanmanız mümkün. Plaja kişi başı giriş ücreti 8 TL olup, şezlongu ise 10 TL’ye kiralayabilirsiniz.









Nerede kalınır?

Hafta sonu ufak bir kaçamak yapacağınız tatiliniz için Anadolu Kavağı’nda kalabileceğiniz bir pansiyon ve otel bulunmamaktadır. Riva’da ise ister havuzlu ister denize yakın birçok seçeneğiniz bulunmaktadır. Birbirine oldukça yakın olmaları sebebiyle iki gün içinde rahatlıkla gezebilir ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.