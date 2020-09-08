Anadolu Medeniyetler Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Anadolu Medeniyetler Müzesi Paleolitik çağdan günümüze kadar geçen sürede Anadolu'da yaşamış tüm medeniyetler ve kentin gelimi hakkında bilgiler vermektedir. Ülkemizde bulunduğu eserler bakımından mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken müzelerden birisidir.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Nerede?

Anadolu Medeniyetler Müzesi ülkemizde Ankara ilinde yer alan müzelerden birisidir. Ankara kalesinin güneydoğusunda bulunmaktadır. Burada faaliyet gösteren Anadolu Medeniyetler Müzesi Osmanlı Mimarisini ziyaretçilere sunmaktadır. Ayrıca Anadolu Medeniyetler Müzesi yakınlarında Rahmi M. Koç Müzesi ve Etnografya Müzesi de yer almaktadır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Tarihçesi

İçerisinde bulunan eşsiz koleksiyonu ile yoğun ilgi gören kültürel tesis 1921 tarihinde o dönemin Kültür Müdürü olan Mübarek Galip Bey'in yaptığı çalışmalar sonucunda kentin il müzesi Ankara kalesinin Akkale isimli burcunun kurulması ile atılmıştır. Bu dönemde Akkale ile beraber Augustus Mabedi ve Roma Hamamında antik eserler biriktirilmeye başlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Eti Müzesi kurulması benimsenerek başka bölgelerdeki Hitit buluntuları da Ankara'ya getirilmiştir.

Anadolu Medeniyetler Müzesinin faaliyette olduğu tarih Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanmaktadır. Bedeste Ankara sof kumaşların ticareti için Mahmut Paşa tarafından yapıldığı söylenmektedir. Fakat İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde Kurşunlu Han'ın kaynak sağlaması ile Mehmet Paşa isteği doğrultusunda inşa ettirdiği bilinmektedir.

Akkale dışında müzeye ev sahipliği yapmış olan Kurşunlu Han odalarının bazı bölümleri araştırmacılara tahsis edilmiştir. Geri kalanları ise konferans salonu, kütüphane, iş atölyesi ve laboratuvar olarak kullanılmaktadır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Eserleri

Anadolu Medeniyetler Müzesi 1997 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi seçilmiştir. İçerisinde bulunan koleksiyonları tarihsel sıralamaya göre bölümlere ayrılmaktadır. Ayrılan bölümlerden birisi Paleolitik Çağ'dır. Burada taştan ve kemikten yapılmış eşyaların birçoğu Antakya yakınında Karain Mağarasında yapılmış olan çalışmalar sonucunda bulunmuştur.

Serginin yapıldığı diğer bir alan ise Neolitik Çağ eserleridir. Burada bulunan araç ve gereçler Çatalhöyük ve Burdur Hacılar'dan Anadolu Medeniyetler Müzesine getirilmiştir. Müzede Kalkolitik Çağ kısmında ise Anadolu ve çevresinde gelişmiş olan uygarlıkların etkileri bulunmaktadır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Eski Tunç Çağı bölümünün merkezinde ise Alacahöyük kazılarında bulunmuş olan eşyalar yer almaktadır. Bunlar dışında Anadolu'da yazılı tarihin başlangıcına ait değerli bilgilerin Asur Ticaret Kolonileri Çağına ayrılan bölümde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölüm ile beraber Hitit İmparatorluğu ve Eski Hitit İmparatorluğu, Frig, Geç, Urartu ve Lidya dönemlerine ait olan buluntuların bulunduğu bölümler de yer almaktadır.

Anadolu Medeniyetler Müzesinin pek çok tarihi bölümleri dışında ören yeri de bulunmaktadır. Bu mekanların başında Gordion Müzesi, Ankara roma Hamamı, Augustus Tapınağı ve Gavurkale gelmektedir.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Giriş Ücreti

Anadolu Medeniyetler Müzesi özellikle tarihi açıdan çok önemli bir müzedir. Burayı ziyaret etmek isteyen kişilerin giriş ücreti olarak 30 TL ödeme yapması gerekmektedir. Öğrenci ve öğretmenlere müze giriş ücreti 15 TL iken Rehberlik yapan kişilere, engelli vatandaşlara, 18 yaş altı kişilere ve 65 yaş üstü kişilere giriş ücreti 5 TL'dir. Fakat ziyaretçiler müze karta sahip ise müzeyi bir yıl boyunca ücret ödemeden ziyaret edebilme hakları bulunmaktadır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi Ziyaret Saatleri

Anadolu'da kurulmuş medeniyetler ile ilgili bilgiler barındıran Anadolu Medeniyetler Müzesi dini bayramların birinci günleri dışında her gün saat 08:00 ile 17:15 saatleri arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Saat 17:15'de bilet saati sonlandırılır.