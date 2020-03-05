Anadolu, Ege ve Balkanlar'ın buluştuğu coğrafya: Troya Antik Kenti

9 MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI



9 katmandan oluşan ve 9 ayrı medeniyete ev sahipliği yaptığı anlaşılan tarihi kent, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları gösteriyor. Troya’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihleniyor, daha sonra sürekli yerleşim gören Truva katmanları M.Ö. 85 – M.S. 8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona eriyor.İlk olarak 1871’de Heinrich Schliemann, daha sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen tarafından kazılmış olan bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar halen Tübingen Üniversitesi tarafından sürdürülüyor.







ATATÜRK : ''DUMLUPINAR'DA TROYALILARIN ÖCÜNÜ ALDIK''



Akhalılar'ın Troyalılar ile olan Troya Savaşı'nı, Fatih Sultan Mehmet’in kalan yıkıntılarını, eski eserlerini ve yöreyi seyrettiğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar zaferi sonrası “Dumlupınar’da Troyalıların öcünü aldık” söylemi ile Doğu ile Batı’nın ilk çağlardan beri devam eden mücadelesi bu toprakları özel kılıyor.







2018'de 500'DEN FAZLA ZİYARETÇİ



Geçen yıl UNESCO listesine girişin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen Troya Yılı’nda ziyaretçi akınına uğrayan ören yerini 500 binden fazla kişi gezmiş ve rekor kırılmıştı.







