Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Amsterdam Türk Başkonsolosluk yeri değişmiştir. Bu nedenle yeni yerin adresi çok kimse tarafından bilinmiyor. Yeni açılan Konsolosluk Museumplein 17 1071 DJ Amsterdam adresindedir. Amsterdam Türk Başkonsolosluğunun iletişim adresleri nelerdir? Konsolosluğun telefon numarası nedir? Gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık.
Amsterdam Başkonsolosluğunda yapılan işlemler e- konsolosluk randevu sisteminden randevu alınarak yapılır. Online olarak yapılan işlemler ardından verilen randevu tarihlerine göre konsolosluklara ulaşmanız gereklidir.
Hollanda Türkiye temsilcisi olan Amsterdam Türk Konsolosluğu randevulu sistemlerle çalışır. Online olarak randevu almak işlemlerinizin başlaması anlamına gelir. Ancak randevu almak tüm işlemler için geçerli değildir.
Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Adresi
Hollanda Türk temsilciliği yeni bir adrese taşınmıştır. Museumplein 17 1071 DJ Amsterdam adresinde vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir. Konsolosluğa ulaşımda tramvaya ya da otobüsler tercih edilebilir. Kendi özel aracı ile gidecek vatandaşlar için ise konsolosluğun karşısında otopark yer alıyor.
Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Genel randevular vize işlemleri, noterlik dışındaki tüm konsolosluk işlemlerini kapsar. Randevuya gelmeden önce sormak istedikleriniz olursa 90 312 292 2929 nolu telefon numaralarından konsolosluk yetkililerine ulaşabilirsiniz.
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