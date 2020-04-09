MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAmsterdam Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
GeriSeyahat Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Seyahat
Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:14 | Son Güncelleme:

Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

 Amsterdam Türk Başkonsolosluk yeri değişmiştir. Bu nedenle yeni yerin adresi çok kimse tarafından bilinmiyor. Yeni açılan Konsolosluk Museumplein 17 1071 DJ Amsterdam adresindedir. Amsterdam Türk Başkonsolosluğunun iletişim adresleri nelerdir? Konsolosluğun telefon numarası nedir? Gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Amsterdam Başkonsolosluğunda yapılan işlemler e- konsolosluk randevu sisteminden randevu alınarak yapılır. Online olarak yapılan işlemler ardından verilen randevu tarihlerine göre konsolosluklara ulaşmanız gereklidir.

 Amsterdam Türk Konsolosluk

 Hollanda Türkiye temsilcisi olan Amsterdam Türk Konsolosluğu randevulu sistemlerle çalışır. Online olarak randevu almak işlemlerinizin başlaması anlamına gelir. Ancak randevu almak tüm işlemler için geçerli değildir.

 Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Hollanda Türk temsilciliği yeni bir adrese taşınmıştır. Museumplein 17 1071 DJ Amsterdam adresinde vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir. Konsolosluğa ulaşımda tramvaya ya da otobüsler tercih edilebilir. Kendi özel aracı ile gidecek vatandaşlar için ise konsolosluğun karşısında otopark yer alıyor.

  Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Genel randevular vize işlemleri, noterlik dışındaki tüm konsolosluk işlemlerini kapsar. Randevuya gelmeden önce sormak istedikleriniz olursa 90 312 292 2929 nolu telefon numaralarından konsolosluk yetkililerine ulaşabilirsiniz.

 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle