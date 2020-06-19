Amerika'ın şehirleri neler? Amerika Birleşik Devletleri başkenti, eyaletleri, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Amerika federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Amerika kıtasında yer alan ülkenin tam adı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'nın toplam 50 eyaleti olan bir ülkedir. Ülkede pek çok etnik grup bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776 yılında bağımsızlığına kavuşmuş bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi Amerikan Doları'dır. Amerikan doları dünyanın en güçlü para birimlerinden biridir. Dünya ekonomisi ve ticaretinin çoğu Amerikan doları ile dönmektedir. Amerika'nın en büyük şehri New York'tur. New York ülkenin en tarihi ve en çok turist çeken şehirlerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını Büyük Britanya'dan kazanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok ünlü meydanı bulunmaktadır. Ülkenin belirli bir iklimi bulunmamaktadır. İklimi sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Amerika 2012 yılında yapılan araştırmaya göre Dünya'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri nüfus itibari ile de Dünya'nın en kalabalık ülkelerinden biridir.

Amerika'nın Şehirleri Neler?

- Şikago

- Boston

- New York

- Washington D.C

- San Francisco

- Los Angeles

- Miami

- San Diego

- Houston

- Seattle

- Philadelphia

- Las egas

- Austin

- Atlanta

- Detroit

- Baltimore

- New Orleans

- Dallas

- Sacramento

- Denver

- Virginia Beach

- Nashville

- Jacksonville

- Milwaukee

- Minneapolis

- San Jose

- Portland

- Oklahoma City

- Pittsburgh

- Memphis

- Omaha

- Kansas City

- Phoenix

- Cleveland

- Albuquerque

- Oakland

- Columbus

- Honolulu

- Indıanapolis

- St louis

- Sait Lake City

- San Antonio

- Colorado Springs

- Charlotte

- Louisville

- Orlando

- Raleigh

- Anaheim

- Tampa

- Tulsa

- Wicihita

Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Neresidir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C'dir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Eyaletleri Neler?

- Kaliforniya

- Teksas

- Florida

- Michigan

- New Jersey

- Ohio

- Pensilvanya

- Massachusetts

- Hawaii

- Georgia

- Arizona

- Alaska

- Illinois

- Colorado

- New York

- Washington

- Kuzey Carolina

- Virginia

- Maryland

- Indiana

- Minnesota

- Oregon

- Wisconsin

- Tennessee

- Alabama

- Missouri

- Güney Carolina

- Louisiana

- Connecticut

- Utah

- Maine

- Mississippi

- Iowa

- Kentucky

- Nevada

- Wyoming

- Montana

- Arkansas

- New Mexico

- Rhode Island

- Kansas

- Idaho

- Nebraska

- Batı Virginia

- Delaware

- New Hampshire

- Vermont

- Güney Dakota

- Kuzey Dakota

- Oklahoma

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nüfusu Kaç?

Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 328 milyondur.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüzölçümü Kaç?

Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü 9.834.000 kilometre karedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Telefon Kodu Kaç?

Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon kodu +1'dir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Posta Kodu Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin posta kodları şu şekildedir;

- 00000

- 00501

- 00544

- 01000

- 01001