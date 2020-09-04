Amerika Vizesi Nasıl Alınır? Amerika Vizesi Başvuru Ücreti ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Amerika birçok kişinin hayalini süsleyen ülkelerden bir tanesidir. Amerika'ya gitmek isteyenler için öncelikle vize başvurusu yaparak gerekli evrakları tamamlamak gerekmektedir. Aksi takdirde Amerika'ya gitmek mümkün olmayacaktır. Amerika vize başvurusu için her kesimden insandan farklı evrakları istenmektedir. Her iş kolundan insan için vize için, önemli olan noktalar vardır. Bu sebeple Amerika'ya gidiş ile ilgili detaylar önem taşımaktadır.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?

Amerika vizesi almak için öncelikle başvurular yapmak gerekmektedir. Vize başvurusu yapılmadan Amerika’ya gitmek mümkün olmamaktadır. Amerika vizesi başvurusu için yapılması gerekenler;

- Vize başvuru formu tamamlanır.

- U.S. Vize adresine girildikten sonra hesap oluşturulur.

- Seyahat amacına göre kişi bize türlü seçer.

- Başvuru sahibi kimlik bilgilerini girer.

- Pasaportun teslim edeceği PTT Şubesi seçilir.

- Başvurusu için ödeme yöntemi seçilir.

- Daha sonra randevu tarihi ve saati seçilerek onaylanır. Bu kısma kadar yapılan işlemler vize başvuru için işlemler olmaktadır. Daha sonra randevu için seçilen yere gidilerek başvuruların tamamlanması ve gerekli evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

Amerika Vizesi Başvuru Ücretleri

Amerika vizesi için çeşitli standartlarda kişilerden farklı evrakları istenmektedir. Hemen hemen her iş kolu farklı evraklar hazırlamak zorundadır. Gelen evraklar herkesten istenen evraklardır. Ancak bazı durumlarda evrak değişikliği gerekebilir. Amerika vize türlerine göre de istenen belgeler değişiklik göstermektedir.

Ziyaretçi, Amerika'dan Transit geçiş vizesi, öğrenci, basın mensubu ve gazeteci, değişim programı içerisinde bulunan kişiler Amerika vizesi için 160 USD istenir.

Geçici işçi, olağanüstü yetenekleri olan kişiler, sporcu, sanatçı ve gösteri insanları, kültürel değişim programı içerisinde yer alan kişiler, dini görev için gidecek olan kişiler, şirket içi transfer olacak kişiler Amerika vizesi için 190 USD vize ücreti öder.

Anlaşmalı tüccar, yatırımcı ve işçi, ABD vatandaşının eşi ya da nişanlısı ise; Amerikan vizesi için 265 USD öder.

Amerika Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Amerika'ya seyahat etmek amacıyla başvuru sahiplerinin doldurması ve tamamlaması gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Öncelikle herkesten istenen vize türü ayırt etmeyen evraklar bulunur. Daha sonra kişilerden özel olarak istenen evraklar da Amerika vizesi evrakları arasındadır.

Amerika vizesi için ortak evraklar;

- DS 160 formu bu formu; göçmen olmayan kişilerin tüm bize türlerinde başvuru sahiplerin elektronik ortamda doldurduğu bu formun daha sonra onaylı çıktısını almak gerekmektedir.

- Pasaport; vize başvurusu için öncelikli evrakların bir tanesi de pasaporttur. 10 yıldan eski olmayan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerli olan pasaporta sahip olmak gerekmektedir. Aksi taktirde vize başvurusu olumlu sonuçlanmayacaktır.

- Eski ve yeni tüm zamanlara ait, pasaportlar başvuru için gerekli olan diğer evraklardır.

- Başvuru sahibinin kimlik fotokopisinin ön ve arka yüzünün olması gerekmektedir.

- 3 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf gereklidir.

- Seyahat rezervasyonu; seyahat edilecek araca dair rezervasyon belgeleri de vize başvurusu için istenen belgeler arasındadır.

- Konaklama belgesi; Amerika'da geçirilecek süre boyunca kalınması planlanan yerin adres ve iletişim bilgileri başvuru için gerekli olan diğer evraklardır.