Amasra salgın sürecinde de 'çekim merkezi' oldu

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecini de kapsayan 11 aylık dönemde 800 bini aşkın kişi ziyaret etti. "Sesamos" adıyla milattan önce 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle de adından söz ettiriyor.









UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2015'te dahil edilen Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Salgın tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda il dışından girişlere yaklaşık 3 ay izin verilmeyen tarihi ve turistik ilçe, normalleşme süreciyle yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonu ve Kurban Bayramı tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçe, 11 ay boyunca 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.









"Amasra'nın turizm potansiyeli yüksek"



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin, gerek tarihi gerekse doğal güzellikleriyle ülkenin ve bölgenin ender, önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olması ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'yı, önceki dönemlerde yılda 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiğine ancak sayının bu yıl salgını nedeniyle azaldığına dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:









"Amasra, turizm potansiyeli yüksek ve yoğun turist ağırlayan bir ilçemiz. Önceki yıllarda 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Amasra'da, Kovid-19 salgınından etkilenme oldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilçemiz yoğun şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla normalleşme sürecine kadar sıfır vakayla gelmemizin de etkisiyle ilçemizi 800 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu bizim açımızdan da gurur vericiydi. Amasra, pandemi sürecine rağmen yoğun bir sezon geçirdi."

"İlçede turistik hareketlilik her mevsim devam ediyor"



Çakir, ilçenin sadece yaz sezonunda değil, sonbahar ve kış aylarında da ziyaretçilerine alternatif güzellikler sunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Amasra, sezon dışında da misafir ağırlayan bir ilçe. Kardan yollar kapanmadığı sürece ilçemizde turistik hareketlilik her mevsim devam eder. Şimdi de işletmelerimize ekonomik olarak yansımasa da yine bir hareketlilik var çünkü işletmelerimizin birçoğu kapalı. Buna rağmen Amasra'yı gezme amacıyla çokça ziyaret eden misafirimiz var. İlçemiz özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar ve kış aylarında görmek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek farklı bir tat verecektir."