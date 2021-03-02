Aluçdağ Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aluçdağ Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Aluçdağ milli parkı, Ankara merkeze bir parça uzak olsa bile Çamlıdere ilçesinde yaşayanlar için ulaşımı oldukça kolay olan bir milli parktır. Özellikle kamp yapmak isteyen kişiler için som derece ideal bir yer olma özelliğine sahiptir. Ormanlık alanlar içerisinde keyifli bir kamp macerası geçirebilirsiniz.

Aluçdağ Milli Parkı Hakkında Bilgi

Aluçdağ milli parkı, ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilmekte olan bir mesire alanıdır. Aynı zamanda kamp yapma amacıyla da tercih edilmekte olan bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Aluçdağ milli parkında sincap, tilki ve tavşan gibi hayvanlar ile de karşılaşma ihtimalinizin bulunduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kuş seyri yapmak isteyen kişilerin de en gözde yerleri arasında bulunmaktadır.

Aluçdağ Milli Parkı Nerede?

Aluçdağ milli parkı Ankara' da bulunmaktadır. Ankara da yer alan Çamlıdere ilçesine 5-6 kilometre uzaklıkta bulunur. Alanın işletmesi Çamlıdere belediyesine aittir.

Aluçdağ Milli Parkına Nasıl Gidilir?

Aluçdağ milli parkına gitmek isteyen kişiler kendi araçlarını kullanmayı tercih edeceklerdir. Ankara şehir merkezinden gitmeyi düşünen kişiler öncelikli olarak Çamlıdere ilçesine ulaşım sağlamalıdır. Sonrasında ise Melih Gökçek caddesini takip ederek ilerlemeniz gerekecektir.

Aluçdağ Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi

Aluçdağ milli parkı şehrin karışıklığından ve gürültüsünden kurtularak sessiz ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir yerdir. Genel olarak piknik yapmak için tercih edilmekte olan Aluçdağ milli parkı aynı zamanda da kamp yapmak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilen seçenekler arasında bulunmaktadır. Ancak kamp yapma dışında herhangi bir konaklama imkanı bulunmamaktadır.

Aluçdağ milli parkında kamp yapmak isteyen kişiler, çadırlarını alarak kamp yapmak için buraya gelebilir. Aynı zamanda kamp yapmak için düzenlenen turlar da mevcuttur. İsterseniz bu turlara katılarak da kamp yapmayı tercih edebilirsiniz. Kamp yapmak isteyen kişiler için faydalanabilecekleri bir çok imkan da sunulmaktadır. Aynı zamanda bir günlük çadırı 30 TL karşılığında kiralayabilirsiniz.

Aluçdağ Milli Parkı Giriş Ücreti

Aluçdağ milli parkına girmek isteyen ziyaretçilerin kişi başı ödemesi gereken bir ücret bulunmaktadır.

1 kişi için tam ücret 8 TL

1 kişi için indirimli ücret 4 TL

Bisiklet ile giriş 8 TL

Motosiklet ile giriş 16 TL

Otomobil ve Kamyonet ile girmek için 24 TL

Minibüs için 72 TL

Midibüs 108 TL

Otobüs ile giriş ücreti ise 216 TL olarak belirlenmiştir.

Aluçdağ Milli Parkı Özellikleri