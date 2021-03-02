Aluçdağ Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aluçdağ Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi
Aluçdağ milli parkı günübirlik olarak gidip görebileceğiniz oldukça güzel bir park olarak bilinmektedir. Çocuklar ile birlikte vakit geçirmek için tercih edilebilecek ve oldukça güzel bir yer olan Aluçdağ milli parkı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Aluçdağ milli parkı nerede ve nasıl gidilir? Aluçdağ milli parkı konaklama, kamp, giriş ücreti ve özellikleri hakkında bilgiler nelerdir? Sizin için bu soruların cevaplarını bir araya getirdik.
Aluçdağ milli parkı, Ankara merkeze bir parça uzak olsa bile Çamlıdere ilçesinde yaşayanlar için ulaşımı oldukça kolay olan bir milli parktır. Özellikle kamp yapmak isteyen kişiler için som derece ideal bir yer olma özelliğine sahiptir. Ormanlık alanlar içerisinde keyifli bir kamp macerası geçirebilirsiniz.
Aluçdağ Milli Parkı Hakkında Bilgi
Aluçdağ milli parkı, ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilmekte olan bir mesire alanıdır. Aynı zamanda kamp yapma amacıyla da tercih edilmekte olan bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Aluçdağ milli parkında sincap, tilki ve tavşan gibi hayvanlar ile de karşılaşma ihtimalinizin bulunduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kuş seyri yapmak isteyen kişilerin de en gözde yerleri arasında bulunmaktadır.
Aluçdağ milli parkı Ankara' da bulunmaktadır. Ankara da yer alan Çamlıdere ilçesine 5-6 kilometre uzaklıkta bulunur. Alanın işletmesi Çamlıdere belediyesine aittir.
Aluçdağ Milli Parkına Nasıl Gidilir?
Aluçdağ milli parkına gitmek isteyen kişiler kendi araçlarını kullanmayı tercih edeceklerdir. Ankara şehir merkezinden gitmeyi düşünen kişiler öncelikli olarak Çamlıdere ilçesine ulaşım sağlamalıdır. Sonrasında ise Melih Gökçek caddesini takip ederek ilerlemeniz gerekecektir.
Aluçdağ Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi
Aluçdağ milli parkı şehrin karışıklığından ve gürültüsünden kurtularak sessiz ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir yerdir. Genel olarak piknik yapmak için tercih edilmekte olan Aluçdağ milli parkı aynı zamanda da kamp yapmak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilen seçenekler arasında bulunmaktadır. Ancak kamp yapma dışında herhangi bir konaklama imkanı bulunmamaktadır.
Aluçdağ milli parkında kamp yapmak isteyen kişiler, çadırlarını alarak kamp yapmak için buraya gelebilir. Aynı zamanda kamp yapmak için düzenlenen turlar da mevcuttur. İsterseniz bu turlara katılarak da kamp yapmayı tercih edebilirsiniz. Kamp yapmak isteyen kişiler için faydalanabilecekleri bir çok imkan da sunulmaktadır. Aynı zamanda bir günlük çadırı 30 TL karşılığında kiralayabilirsiniz.
Aluçdağ Milli Parkı Giriş Ücreti
Aluçdağ milli parkına girmek isteyen ziyaretçilerin kişi başı ödemesi gereken bir ücret bulunmaktadır.
- 1 kişi için tam ücret 8 TL
- 1 kişi için indirimli ücret 4 TL
- Bisiklet ile giriş 8 TL
- Motosiklet ile giriş 16 TL
- Otomobil ve Kamyonet ile girmek için 24 TL
- Minibüs için 72 TL
- Midibüs 108 TL
- Otobüs ile giriş ücreti ise 216 TL olarak belirlenmiştir.
Aluçdağ Milli Parkı Özellikleri
- Aluçdağ milli parkı hem piknik yapmak için hem de kamp yapmak için tercih edebileceğiniz doğa ile iç içe ve sessiz bir yerdir.
- Fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşü yapmak isteyen kişilerinde tercih ettiği bir yer olma özelliğine sahiptir.
- Aynı zamanda doğanın içinde huzur dolu bir şekilde vakit geçirebileceğiniz bir alan olarak bilinir.
- Günübirlik olarak gidebileceğiniz gibi aynı zamanda da kamp yapmak için de tercih edebileceğiniz bir yerdir.
- İçerisinde bulunan çam ormanları ile büyük bir üne sahip olan Aluçdağ milli parkı görülmeye değer bir yer olarak listenizde yer alabilir.
- Hafta sonunu değerlendirmek için güzel bir seçenek olabilir.