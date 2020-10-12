Altınoluk Plajları 2020 - Altınoluk'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Edremit'e bağlı olan Altınoluk en güzel yazlık tatil beldeleri içerisinde gelmektedir. Aynı zamanda harika denizi ve kumsal alanları ile keyifli bir tatil geçirme imkanı veriyor. Üstelik bölgede birçok farklı konaklama alanı bulunurken, günübirlik ziyaretçiler ile kamp olanağı da sağlanmaktadır.

Altınoluk Antandros Plajı

Sakin denizi ve güzel kumsalı ile ön plana çıkan Altınoluk antandros Plajı, bölgenin en güzel alanlarından biridir. Altınoluk merkezde bulunan plaj 2 veya 3 kilometre kadar uzaklıkta yer alıyor. Plaja giriş ücretsiz olmak ile beraber şezlong ve şemsiye için 15 ve 20 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca soyunma kabini ve duş ile WC gibi olanaklar ücret içerisinde yer alıyor. Yakınlarda birçok farklı cafe ve restoran olması sayesinde, gün içerisindeki yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak mümkün.

Altınoluk Merkez Plajı

Altın olan merkezinde yer alan plaj, yürüme mesafesinde kolayca gitme imkanı vermektedir. Kumsalı taşlık olması ile beraber denizinin sığ olması aileler için ön plana çıkıyor. Ayrıca kilometrelerce uzun kumsalı içerisinde farklı işletmeler yer almaktadır. Bu işletmeler sayesinde 20 veya 25 TL ile şemsiye ve şezlong kiralamak mümkün. Aynı zamanda eğlenceli müzik eşliğinde güzel bir gün geçirirken, yiyecek ve içecek ihtiyacı farklı mekanlarda karşılanabilir.

Altıner Otel Plajı

Altıner Oteline ait olarak öne çıkan bu plaj, misafirler için özel şekilde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda dışarıdan girişi ile beraber plajı kullanmak mümkün. Ancak otel açısından bölge itibariyle şezlong ve şemsiye kiralamak mümkün olmuyor. Yine de denize girmek için ideal plaj alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Kumsalının taşlık olması ile beraber sadece soyunma kabini tedariki bulunmaktadır.

Akçam Otel Plajı

Akçam Otelinin ön tarafı ile beraber sağ ve sol tarafında kilometrelerce uzunluğa sahip en güzel plajlardan biridir. Altınoluğun çıkışına doğru kumsalının incecik kuma dönüşmesi ile beraber, en çok tercih edilen plaj noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Plaja giriş ücretsiz olması ile beraber, özel işletmeler eşliğinde şezlong ve şemsiye kiralanabilir. Bu konuda güncel 2020 fiyatları eşliğinde, 20 veya 25 TL'yi gibi bir miktar talep edilmektedir. Ayrıca işletmeler içerisinde yiyecek ve içecek ihtiyacını gün boyu karşılamak mümkün.

Afrodit Tatil Köyü Plajı

Afrodit Tatil köyünde konaklamak isteyenler için özel olarak hazırlanmış plaj, harika kumsalı ve sığ denizi ile aileler tarafından öne çıkıyor. Aynı zamanda Tatil Köyünün sunduğu pek çok etkinlik ve olanak ile beraber, eğlenceli müzik eşliğinde güzel bir gün geçirilebilir. Şezlong ve şemsiye müşteriler için özel olarak sunulurken ücretsizdir. Dışarıdan gelenler için ise 20 veya 25 TL değerinde ücret alınmaktadır. Bu ücret içerisinde soyunma kabini, duş ve WC gibi olanaklar yer alıyor. Ayrıca cafe ve restoranlardan faydalanmak mümkün.

Rıhtım Beach Cafe Bar Plajı

Yine Altınoluk merkezde yer alan Rıhtım Beach Cafe Bar Plajı, ücretsiz şekilde değerlendirme imkanı vermektedir. Ancak şezlong ve şemsiye kiralamak ve diğer olanaklardan faydalanmak için 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacı kafe ve restoranlardan değerlendirilebilir.