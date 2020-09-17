Altınkum Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Altınkum Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Çeşme Altınkum Plajı, Ülkemizde yaz turizminin en ama en önemli merkezlerinden biri olan Çeşme‘nin en iyi plajlarından olmaktadır. Altınkum plajı, üç tarafı denizler ile çevrili olan bir yarımadada kurulmuş Çeşme’nin güneybatı kesiminde yer almaktadır.

Altınkum Plajı Hakkında Bilgi

Altınkum plajı, İzmir’in Çeşme ilçesinin en güzel plajları arasında yer almaktadır. Ege Denizi’nin açık olan sularına bakmakta olan kıyıda kısmen korunaklı olan bir koy üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizin en güzel ve aynı zamanda en büyük sayılan plajları arasında yer alan bu Altınkum plajında fark edilir bir şekilde tane tane ve altın renginde kumlar bulunmaktadır. Dillere destan olmuş ve soğuk suyu ile iç titreten nefis denize sahip Altınkum Plajı herkes tarafından beğenilerek tercih edilmektedir. Bu deniz bir anda derinleşmeyen bir deniz olup yer yer çakıllı ve de taşlı olan bir deniz tabanına sahiptir.

Ayrıca belirli bir alanı geçtikten sonrasında tıpkı plajda da olduğu gibi daha da ince kumlu bir zemin karşınıza çıkmaktadır. Plaj süresince ince taneli ve altın sarısı kum örtüsünün yer alması Altınkum Plajı’nda nefes kesen bir görüntü olmaktadır. Hemen hemen her yaştan insan tarafından denize girmek için talep görülen bu Altınkum plajı günümüzde çok değerlidir.

Altınkum Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Altınkum plajı, İzmir ilinde ve çeşme ilçesinde bulunmaktadır. Çeşme Altınkum Plajı’na ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Yaz mevsimlerinde Çeşme Otogar’dan yaklaşık olarak 30 dakikada bir şeklinde hareket eden dolmuşlar vardır ve bu dolmuşlar Altınkum Halk Plajı’na kadar yolcu taşımaktadır. Buna ek olarak dileyen kişiler eğer özel araçları var ise Çeşme otobanından çıkınca tabelaları takip ederek Altınkum plajına ulaşma imkanı bulabilirler.

Altınkum Plajı Özellikleri Nelerdir?

Çeşme plajlarının geneli olarak en önemli özelliklerinden birisi de kişilerin kıyıdan denize doğru yürürlerken yaklaşık 10 metrelik mesafede insan boyunu geçmeyen derinlikte olmasıdır. Yani çeşme denizindeki Altınkum plajı genelde sığ sulara sahip olan bir deniz olmaktadır. Bu plajda deniz soğuk olduğu için yaz mevsiminde bile bazen üşüyen insanların olduğu gerçeği vardır. Hemen hemen pek çok yerli ya da yabancı turist tarafından Çeşme sürekli gezilen ve denize girmek için talep gören bu Altınkum plajı günümüzde çok değerlidir. Ayrıca soğuk deniz yanında bir de rüzgarlı hava da yazın sıcak günlerinde bile kişilere ferahlama sağlayacaktır.

Altınkum Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri?

Altınkum plajı, son yıllarda alternatif olan grupların ve de çevreci grupların kamp yapmak amacı ile tercih ettiği bir plaj olmaktadır. Altınkum plajında asıl olan halk plajı bölümünün doğu kesiminde bazı koylar vardır ve bu koylar kampçı kişilerin uğrak noktası olmaktadır. Bu koy Altınkum'da ücretsiz kamp yapılabilecek bir koydur.

Altınkum Plajı Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Altınkum Plajı, sahil boyunca pek çok özel işletmeler aracılığı ile kiralanmış durumdadır. Bu özel olan işletmelerin pek çoğuna giriş ücretli olmaktadır. Bu özel işletmelerin genelinde giriş ücreti oldukça fazladır. Hemen hemen her yaştan insan tarafından denize girmek için talep görülen bu Altınkum plajı günümüzde çok değerlidir.