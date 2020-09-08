Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede? Altınköy Açık Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Müzelerde canlı kalıntılar bulabilir. Merak ettiğiniz temalarda gerçek izdüşümleri yakalayabilirsiniz. Bu müze ise köy hayatını merak edenler için farklı ve keyifli bir seçim olmaktadır. Ankara seyahatlerinizde mutlaka listenize almanız gereken bir gezi rotası olarak Altınköy Açık Hava Müzesini değerlendirebilirsiniz.

Altınkent Açık Hava Müzesi Nedir?

Müzenin teması 100 yıl öncesindeki köy hayatının anlatımıdır. Geçmiş dönemlerde köy hayatına ait yöntemler ve gelenekleri bu sergide bulabilirsiniz. 1930, 1940 ve 1950 yıllarını kapsayan sergiler içeren müzenin kapısı Osmanlı mimarisinden esinlenmiştir.

Altınkent Açık Hava Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan müze, genel olarak bakıldığında Ankara il merkezinin biraz dışında yer alıyor. Eşikkaya Mahallesinde yer alan müzeye ulaşım imkanları da oldukça kolaydır.

Altınkent Açık Hava Müzesine Nasıl Gidilir?

Bölgeye otobüslerle ulaşım oldukça rahattır. 312, 312-1, 321-6 nolu hatları kullanarak müzeye günün her saatinde ulaşım sağlanabilir. Bunun dışında araç kiralama ve taksi seçeneklerini kullanarak ta bölgeye ulaşabilirsiniz.

Özel aracı ile girmek isteyenler Talat Paşa, Plevne, Turgut Özal, Bostancı güzergahını takip etmeleri önemlidir. Otobüsler Ulus meydandan hareket etmektedir. Altındağ otobüslerine binerek bölgeye ulaşım sağlanabilir.

Altınkent Açık Hava Müzesi Nasıl Kurulmuştur?

Altındağ Belediye tarafından yakın bir zamanda yaptırılan müze, köy hayatını merak edenler için bir örnektir. Özellikle eski köy mimarisini gelecek nesillere tanıtmak için hazırlanmıştır. Müze alanında 1950’li yıllardan kalma pek çok yapı bulunuyor.

Altınkent Açık Hava Müzesi Özellikleri

500 dönümlük bir arazi içinde yer alan müzede bir köyde yer alacak bütün her şeyi bulabilirsiniz. Köy kahvesinden muhtarlık binasına, ahırlardan keçiler, koyunlar, kediler, köpekler gibi pek çok hayvana kadar her detay bu müze de düşünülmüştür. Hem ziyaret hem de bir eğitim mekanı olan müze çocuklara doğal yaşamı sevdiriyor. Müze diğer müzelerin aksine resmiyet arz eden prosedürleri bulunmuyor. Bu müzenin ziyaretçileri özgür bir şekilde dolaşabiliyor.

Müze içerisinde sosyal imkanlarda yer alıyor. Müze yakınlarında restoranlar bulabilir. Çay molası için köy kahvesini tercih edebilirsiniz. İbadet için köy camisi de açık olmaktadır. Açık hava müzesine özel aracı ile gelenler içinde otopark hizmeti sunuluyor.

Müze içerisinde Türk tipi köy evleri, bahçeler, ahırlar, muhtarlık, köy kahvesi tamamen bir köy hayatını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Köyün içerisinde farklı aktiviteler bulunur. Bunlarla da eğitici ve öğretici çalışmalar yapılıyor. Köy içerisinde organik ve doğal ürünlerde satılmaktadır. Bu ürünlerin yapım ve üretim aşamalarını müze ziyaretçileri tek tek inceleyebilir. Asma köprü, okul, bakkal, değirmen, evler ve sokaklarda genel olarak köy havasını yansıtan bir mimariye sahiptir.

Altınkent Açık Hava Müzesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Müze tarihi eser ya da milli park olarak tanımlanmıyor.

Altınkent Açık Hava Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Köye giriş ücreti öğrenciler için 2 TL olurken tam bilet 7 TL olmaktadır. Müze kart burada kullanılmıyor. Giriş yaptıktan sonra köy kahvesi ve camisi gibi mekanlara ücretsiz olarak girilebiliyor.

Altınkent Açık Hava Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Müzeyi ziyaret etmek isteyenler Pazartesi hariç her gün saat 10.00 ile 21.00 arasında ziyaretlerini gerçekleştirebilir.