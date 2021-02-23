Altındere Vadisi Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Altındere Vadisi Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Altındere Vadisi Milli Parkı Trabzon iline bağlı olan Maçka'da bulunur. Tam bir doğa harikası olan bu milli park, doğa aşığı olan insanların hoş vakit geçirebileceği bir yerdir. Altındere Vadisi Milli Parkı 4 bin 800 hektarlık bir alanda bulunmaktadır.



Altındere Vadisi Milli Parkı Hakkında Bilgi



Altındere Vadisi Milli Parkı Karadeniz'in Trabzon ilinin Maçka ilçesine bağlıdır. Burada pek çok farklı türde bitki ile hayvan yaşar. Altındere Vadisi 1987 yılından bu yana milli parktır. Trabzon'un önemli tarihi yapılarından biri olan ve M.S. 4. yüzyılda yapılan Sümela Manastırı da bu milli park için de bulunur. Bunun yanında Sümela Manastırı denizden yaklaşık 1300 metre yüksekte inşa edilmiştir. Oldukça güzel manzarası ve mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.



Altındere Vadisi Milli Parkında yüzölçümünün yaklaşık 909.5 hektar alanı ormanlık alandır. 3812 hektarlık alan ise buradaki halk tarafından mera olarak kullanılır. Doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için bölgede 65 kilometre uzunluğunda bir orman yolu ile 2605 kilometre uzunluğunda bir yayla patikası yer almaktadır.



Altındere Vadisi Milli Parkı Nerede?



Altındere Vadisi Milli Parkı Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon ilinin Maçka ilçesinde bulunan oldukça büyük bir alana yayılmış doğal bir güzelliktir.



Altındere Vadisi Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Altındere Vadisi Milli Parkına isterseniz toplu taşıma araçları ile isterseniz de kendi aracınız ile gidebilirsiniz. Toplu taşıma aracı ile gitmeyi düşünenler Trabzon Merkezden Maçka ilçesine giden otobüslere binerek öncelikle ilçeye gelmelidir. Sonrasında ise Maçka'dan Altındere Vadisi Milli Parkına giden dolmuşlar ile vadiyi gezmeye gidebilirler.



Şahsi aracı ile gidecek olanların öncelikle Trabzon Merkeze gelmeleri buradan da D885/E97 yolundan Maçka Yolunu kullanarak Altındere Vadisi Milli Parkına gitmeleri gerekmektedir. Navigasyon kullanarak da milli parka kolay bir şekilde gitmek mümkündür.



Altındere Vadisi Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Kamp yapmayı sevenler için Altındere Vadisi Milli Parkı oldukça uygundur. Burada doğal güzellikler için de kamp yapabilirsiniz. Eğer kamp yapmayı düşünmüyorsanız burada bulunan konaklama tesislerinde kalmanız da mümkündür.



Altındere Vadisi Milli Parkı Giriş Ücreti



Altındere Vadisi Milli Parkına girişlerde vatandaşlardan ücret talep edilmemektedir. Milli park içinde bulunan Sümela Manastırını gezmek için ise belli bir giriş ücreti ödemeniz gerekir.



Altındere Vadisi Milli Parkı Özellikleri



Bu milli park her yıl pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Burası doğal güzelliklerinin yanında tarihi değerleri ve yapılan sportif etkinlikler sebebi ile de çok ünlüdür. Buraya geldiğiniz zaman milli parkta vakit geçirebilir ve bunun yanında Sümela Manastırını da gezebilirsiniz.



Altındere Vadisi Milli Parkında trekking, doğa araştırmaları, balık avcılığı, kamp gibi etkinlikler de yapmanız mümkündür.



Altındere Vadisi Milli Parkı içinde bir de tarihi Sümela Manastırı bulunmaktadır. Sümela Manastırı'nın yapımının 13. yüzyıla kadar sürdüğü düşünülmektedir. Bu manastır halk arasında Meryem ana ismi ile de bilinmektedir. Bu manastıra Meryem Ana denilmesinin nedeni ise Sümela Manastırının Meryem Ana adına yapılmış olmasıdır. Söylentilere göre bu manastırı Atinalı Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip inşa etmiştir. Dönemin Trabzon Rum İmparatoru olan 3. Alexios ise eserin yapımında rahiplere katkıda bulunmuştur. Manastırın bitiminden sonra buranın zengin vakıflara bağlı olduğu ile ilgili bir emir manastırın kapısına asılmıştır.