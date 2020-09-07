Altınbeşik Mağarası Nerededir? Altınbeşik Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan mağara pek çok özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında oldukça fazla ilgi gören mağara, farklı yollar üzerinden ulaşım olanağı tanımaktadır.

Altınbeşik Mağarası Nedir?

Altınbeşik Mağarası Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 3. en büyük yeraltı gölü olma özelliğine sahiptir. Hala henüz keşfedilmemiş gizli cennetleri bulunan muhteşem bir doğal güzellik olarak öne çıkıyor. 1994 yılından bu yana Türkiye'nin ziyaretçilere açık olarak gezi imkanı tanımaktadır.

Altınbeşik Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Altınbeşik mağarası Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Antalya'nın İbradı İlçesi’nin Ürünlü Köyünde bulunuyor. Özellikle son dönemlerde oldukça fazla turist çekmeye başlayan en önemli turistik alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Antalya üzerinden ilçeye ulaşım sağlayabilir ve köye giderek rahatlıkla mağarayı ziyaret edebilirsiniz.

Altınbeşik Mağarasına Nasıl Gidilir?

Altınbeşik Mağarası'na gidebilmek adına Antalya ve Alanya havalimanlarını kullanabilirsiniz. Antalya'ya vardığınız zaman şehir merkezinden yaklaşık olarak 167 kilometre kadar uzaklıktadır. Eğer karayolu tercihini yapmak istiyorsanız o zaman Antalya Konya-Antalya karayolunu kullanabilirsiniz. Alternatif şeklinde değerlendirebileceğiniz yollar arasında Manavgat yolunu kullanabilir ve böylece İbradı ilçesine ulaşabilirsiniz. Böylece Ürünlü Köyüne buradan rahatlıkla ulaşım sağlamanız mümkün.

Altınbeşik Mağarası Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Altınbeşik Mağarası yüzyıllar içerisinde kireç taşları içinde kırılmak suretiyle oluşumu gerçekleşmiştir. Özellikle bu mağara üst üste 3 seviye üzerinden oluşumunu tamamlamıştır. Bu doğrultuda en üst seviye sürekli olarak kuru iken alt ve orta kısımlar yağışlı mevsimlerde hareketli hale gelir.

Altınbeşik Mağarası Özellikleri

Altınbeşik Mağarası dünyanın 3 ve Türkiye'nin ise en büyük Gölü'ne sahip mağaraları arasında yer almaktadır. Özellikle Antalya'nın keşfedilmemiş muhteşem doğal güzelliklerini gözler önüne serer. Özellikle girişinden itibaren 200 metrelik bölüm ile alt seviyeye ulaşmaktadır. Alt ve orta seviyelerde bulunan yer aldığı akarsuyu, su seviyesinin değişmemesi açısından oldukça önemli bir etkendir.

Altınbeşik Mağarası Tarihi Eser Ya Da Milli Park mıdır?

Altınbeşik Mağarası Türkiye'nin en önemli milli parkları içerisinde yer almaktadır. 1994 yılından bu yana dünyanın en önemli mağaraları içerisinde gelir. Özellikle Türkiye'nin ilk ve tek Milli mağara parkı olma özelliğini taşımaktadır. Bu yönüyle önemli bir potansiyel teşkil etmekte ve özellikle yaz ayları geldiğinde oldukça fazla sayıda turist çektiğini söylemek mümkün.

Altınbeşik Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Yetişkinler için Altınbeşik Mağarası şu an güncel fiyat üzerinden 6.5 TL’ye ziyaret edilebilir. Aynı zamanda indirimli fiyat ile beraber 3 TL'ye girilmektedir. Özellikle ziyaret açısından bu harika doğal güzelliğe sahip olan mağaranın uygun bir fiyatı olduğunu dile getirmek mümkün. Antalya'ya vararak farklı ulaşım yolları üzerinden rahatlıkla ilgili ilçeye ve köye ulaşım sağlayarak mağarayı ziyaret edebilirsiniz.

Altınbeşik Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Altınbeşik Mağarası haftanın her günü ziyaretçiler için açıktır. Böylece sabah saat 09.00 itibariyle başlayıp akşam 18.00’a kadar ziyaret etmek mümkün. Haftanın 7 günü boyunca açık olan mağarayı rahatlıkla görebilirsiniz.

Özellikle daha keşfedilmeyen ve gizemli birçok farklı yönü ile ön plana çıkan Altınbeşik Mağarası, son dönemlerde çok daha fazla ilgi görmeye başladı. En önemlisi ise doğal güzellikleri seven ve mutlaka görmek isteyen kişiler için ziyaret edilmesi gereken yerler içerisinde bulunmaktadır. Tüm yıl boyunca ziyaret edilebilir.