Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Altınbeşik Mağarası, ülkemizin Akdeniz Bölgesinde bulunan Antalya iline bağlıdır. Özellikle yazın pek çok turist bu bölgeye Altınbeşik Mağarasını görmek için gelmektedir. Ülkemizdeki milli parklar içerisinde karstik oluşumlara sahip olan tek milli park olma özelliğine sahiptir.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Hakkında Bilgi



Altınbeşik Mağarası, Antalya'da bulunan milli parklardan biridir. Buradaki turizm açısından ise oldukça büyük bir öneme sahiptir. Orta Toroslar bölgesinde yer alan bu mağara karstik özellikleri sebebi ile çok ilgi görmektedir. Mağara aynı şekilde karstik özellikleri olan bir göl üzerinde yer almaktadır. Mağaranın 200 metrelik bölümü alt seviyeyi oluşturmaktadır.



200 metrenin üzerinde bulunan alanlarda ise çeşitli karstik yapıda olan sarkıtlar ve dikili taşlar yer almaktadır. Mağara toplamda üç kattan oluşur. Buraya gelenlerin mutlaka üst katlarda yer alan karstik yapıdaki sarkıtları görmesi gerekir.



Altınbeşik Mağarasında üst kısımlara çıkılırken botlar ile çıkılmaktadır. Milli park içerisinde bulunan bu mağaranın üst kısımlarına çıkarken kullanılan botları kullanan yetkililer vardır. Botlar yardımı ile mağaraya girilmesinin ardından giriş bölümü ve alt kısımları gezmek mümkündür. Mağaranın üst kısımlarını görmek için buradaki kulelerden yukarı doğru çıkılması gerekmektedir.



Mağaranın içerisinde gelen turistlerin rahatlıkla gezebilmesi adına burada muhteşem bir aydınlatma bulunmaktadır. Ancak tabi ki mağaranın esrarengiz görünümünü bozmamak adına aydınlatmaların konumu düzgün bir şekilde ayarlanmıştır. Aydınlatmalar genelde yürüyüş bölümlerinde bulunmaktadır. Bu şekilde mağaranın gizemli havası ve büyüsü de bozulmamıştır.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Nerede?



Altınbeşik Mağarası ülkemizin Akdeniz Bölgesinde bulunur. Burada Antalya iline bağlı olan mağara ilin İbradı ilçesinin Ürünlü Köyü içerisinde bulunur.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Altınbeşik Mağarası Milli Parkına gitmek için öncelikle Antalya'ya gelmeniz gerekir. Mağara şehir merkezinden yaklaşık olarak 167 kilometre uzakta bulunur. Karayolu üzerinden mağaraya gitmek isteyenlerin Konya Antalya yolunu tercih etmeleri gerekir. Bunun yanında dileyenler Manavgat yolunu da tercih edebilmektedir. Buradan İbradı ilçesine geldikten sonra Ürünlü Köyünde bulunan Altınbeşik Mağarasını gezebilirsiniz.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı bölgesinde konaklama ile alakalı bilgi bulunmamaktadır.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Giriş Ücreti



Altınbeşik Mağarası Milli Parkına gelen turistlerden girişlerde ücret talep edilmemektedir. Ancak mağaranın içini gezmek isteyenlerden yetişkinler için 15 lira öğrenciler için ise 10 lira ücret bulunmaktadır. Mağaranın içini gezmek isteyenler için burada müze kartı da geçerlidir.



Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Özellikleri



Altınbeşik Mağarası yıllar içerisinde kireç taşlarının kırılması sebebi ile meydana gelmiş olan bir mağaradır. Mağaranın 3 katı bulunmaktadır. Altınbeşik mağarasının üst bölümü kurudur. Ancak en alt ve orta kısmında özellikle yağışlı dönemlerde hareketlenme olmaktadır.



Altınbeşik mağarası bir göl üzerinde yer alır. Bu sebeple Dünya'daki göl üzerinde bulunan üçüncü ülkemizde ise birinci mağarası olma özelliğine sahiptir. Altınbeşik Mağarası 1994 yılından beri ülkemizin en önemli mağaralarından biri olma özelliğine sahiptir. Her yıl pek çok turist mağarayı görmek için Antalya'ya gelmektedir. Bunun yanında ülkemizde milli park olma özelliğine sahip olan ilk ve tek mağaradır.



Mağara hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Mağara giriş saatleri sabah 9:00 ile akşam 18:00 arasındadır.