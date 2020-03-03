Altın Köşk'ün dışı kadar içi de şatafatlı

Bozkurt yaptırdığı yıllarda bu gizemli görünümlü bina için şu yorumu yapmıştı: “Bu evin parasal değeri zenginlik gösterisi değildir. Bu evin zenginlik gösterisi, atalarımızın yarattığı o mimarlık, süsleme sanatının uygulanmasıdır. Ama şunu söyleyeyim, bu evin içindeki eşyalar binanın kendisinden daha pahalı”.



Altın Köşk'ün tamamen ahşap olan dış cephesi Amerika’dan getirtilen ve 500 yılda yetişen "kızıl ağaç" (red wood) denilen nadide bir ağaç türünden yapılma. Bahsedilen ağacı Amerika sınırlarından çıkartmak şimdilerde yasak. Ayrıca Altın Köşk, Osmanlı'daki saraylardan ve köşklerden parçaların birebir kopyalayıp uygulandığı bir eser. İçindeki odalar ve salonların her biri ziyaretçilerini o yılların atmosferine sokuyor.



Köşk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Müze statüsü verilerek 25 Kasım 2008 tarihinden bu yana “Anadolu Mimarlık ve Mobilya Kültürel Miras Müzesi ve Araştırma Merkezi “ olarak hizmet veriyor. Bu şatafatlı yapıda, düğün, nişan vs. organizasyonları da yapılıyor, düğün fotoğrafları için de sıklıkla tercih ediliyor. Ücretsiz gezilebilen Altın Köşk, Bilkent'teki İhsan Doğramacı Bulvarı'nda ziyaretçilerini bekliyor.