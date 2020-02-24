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Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 24.02.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin güneyinde yer alan Müritz Milli Parkı, yemyeşil doğası, sulak alanları, temiz havasıyla doğaseverler için bir cazibe merkezi.

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1990 yılında milli park ilan edilen bölge, toplam 318 km2’lik bir alanı kapsıyor. Müritz Milli Parkı iki bölüme ayrılmış. Büyük parçası, Müritz Gölü’nün doğusundan Neustrelitz şehrine kadar uzanıyor. 

Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı

Küçük parçası ise Neustrelitz’in doğusunda yer alıyor. Ulusal parkın yüzde 65’i ormanlarla, yüzde 12’si ise gölle kaplı. Geri kalan bölümü bataklık ve çayırlar oluşturuyor. 

Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı

Müritz Ulusal Parkı oldukça sulak bir coğrafi alana yayılmış durumda.  Park sınırlarında 100 civarında göl ve birçok küçük su birikintisi bulunuyor.

Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı

Parkı sadece yetişkinler değil, gençler ve çocuklar da ziyaret ediyor. Okullara özel düzenlenen gezilerle bölgeye gelen çocuk ve gençler burada kamp yapıyor, doğada yaşamanın inceliklerini öğreniyor.

Almanya’nın cennet köşesi Müritz Milli Parkı

 

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