Almanya vizesi nasıl alınır? Almanya vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Almanya'ya gitmek isteyen, Bordo pasaportlular, vize başvuru yapmak durumundadırlar. Hizmet, Diplomatik ve Hususi pasaportu bulunanlar, vizeden 90 gün süreyle muaf tutulmuşlardır. 83 milyondan fazla nüfusu olan Almanya'ya vize başvurusu yapılması için evrakların doğru hazırlanması gerekiyor.

Almanya Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya vize başvuruları iki şekilde yapılabilir. Eğer uzun süreli vize başvurusu yapılacaksa, konsolosluğa direkt başvuru yapılabilir. Kısa süreli vize başvurusu içinse, yetki verilen acente şirketlerine başvurulmalıdır. İlk olarak randevu alınmalı ve hangi amaçla gidilecekse başvuru doldurulmalıdır.

Formda yer verilen bilgileri doğrular nitelikte evraklar hazırlanmaya başlanıp, randevu tarihlerinde istenilen yerde bulunulmalıdır. Belgeler, vize harç bedeliyle birlikte konsolosluğa teslim edildikten sonra, vize başvurusu süreci başlamış olacaktır.

Almanya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Almanya'nın vizeler için istemiş olduğu ücretler, sabit değildir. Ücretler dönemsel olarak değişebilir. Almanya vizesi başvurusunun yapılabilmesi için ücretlerin kesin olarak ödenmesi gerekir. Vize harç bedeli ortalama 60 Euro'dur.

Eğer diğer ek hizmetler alınırsa, vize ücretleri 130 Euro civarına çıkabilir. Almanya vize başvurusu yapmadan önce, konsolosluktan ya da vize merkezlerinden ücretlerin net olarak ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Ödeyeceğiniz ücretler, vizeniz olumsuz sonuçlanmışsa, geri ödenmediği için belgelerinizi dikkatli hazırlamalısınız.

Almanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Almanya vize talep ettiği ülkenin vatandaşlarından, çeşitli belgeleri ister. Belgelerin hazırlandıktan sonra vize başvurusu yapılması gerekir. İstenilen her belgenin istisnasız, dosyada bulunması şarttır. Bazı belgeler, mesleki durumla ilgili olduğundan, hazırlık öncesi vize acentesinden bilgi alınabilir.

Hem Türkçe hem Almanca hazırlanması gereken başvuru formu evraklar arasındadır. Başvuru formu, doğru bilgilerle hazırlanmalıdır.

Vizenin talep edildiğine dair dilekçe hazırlanmalıdır. Talep dilekçesinde, Almanya'ya neden gidileceği kısaca özetlenmelidir. Ek bilgiler varsa, talep dilekçesinde yer verilebilir.

Seyahatin son bulmasından sonra 3 ay daha geçerlilik süresi olan pasaport dosyada yer almalı. Pasaportun 2 sayfası boş olmalı, yırtık, kullanılmayacak halde olmamalıdır.

İki adet, arkalı önlü çekilmiş ve kimlik numarasının görülebildiği nüfus cüzdanı dosyada bulunmalıdır.

2 tane 6 ay içinde çekilmiş olması gereken biyometrik fotoğraf dosyada yer almalı.

Mali durumu gösteren banka hesap dokümanları ve maaş bordrosu.

Seyahatin sonrasında Türkiye'ye dönebilecek maddi durumda olduğunu gösteren belgeler.

30 bin Euro teminatı olan, acil durumlarda gerekli sayılan seyahat sağlık sigortası.

Vize başvuru sahibinin, hangi işle uğraştığını gösteren belgeler. (Emekli, işçi vesaire.)

Almanya'ya ne için seyahat edilmek istendiğiyle ilgili diğer belgeler. (Turistik vize, aile ziyareti, ticari, erasmus.)

Almanya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Almanya vizesi için başvuru şartları, konsolosluk tarafından belirtilen kuralların yerine getirilmesidir. Kurallarda, istenen evrakların kesin olarak doğru hazırlanması ve eksik olmaması istenir. Kişinin kendisi için başvuru yapabileceği, başkaları adına vize alamayacağı ifade edilir. Başvuruda randevu sistemi olduğundan, randevunun alınması gerektiği belirtilir.

Almanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Türkiye'den Almanya'ya gidiş gelişler fazla olduğundan, konsolosluk yoğun çalışabiliyor. Vize başvuruları, ortalama 20 gün içinde değerlendirilip, sonuçlandırılır. Sürenin daha uzun olması, bazı nedenlere bağlıdır.

Eğer yoğunluk çok fazlaysa, resmi tatil arasına girilmişse, 20 günlük süre daha fazla olabilir. Seyahatiniz uzamasın istiyorsanız, başvurunuzu en az 30 gün öncesinde yapmalısınız. 2 ay önce başvuru yaparsanız, hiçbir sorun yaşamayacaksınız.