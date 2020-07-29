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Hürriyet
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Alman turizm dergisinden Türkiye’ye koronavirüs övgüsü
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Alman turizm dergisinden Türkiye’ye koronavirüs övgüsü

Almanya’da yayın yapan turizm dergisi ‘Touristik Aktuell’, İzmir Kuşadası ziyaretine dair detayları kaleme aldığı yazısında, Türkiye’nin koronavirüs (Covid-19) önlemlerinden övgüyle bahsetti. Dergi, Türkiye’de hijyen kurallarının çok iyi uygulandığına dikkat çekti.

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Almanya merkezli turizm dergisi ‘Touristik Aktuell’, ‘safe tourism’ kapsamında sertifikalandırılan tatil olanaklarını anlatan bir yazısında, Türkiye’nin koronavirüs önlemlerinden övgüyle bahsetti. Derginin şef redaktörü Matthias Gürtler tarafından yayınlanan yazıda,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliği ile düzenlenen İzmir-Kuşadası gezisine ilişkin detaylara yer verildi. Yazıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın, "Misafirlerimize güvenli konaklama ve ziyaret imkanı sunmak istiyoruz” sözlerine vurgu yapıldı.

Alman turizm dergisinden Türkiye’ye koronavirüs övgüsü



“TÜRKİYE GEZİSİ EN İYİSİYDİ”

Türkiye’de koronavirüs salgınının yayılmasını önleme kapsamında alınan tedbirlerin iyi şekilde uygulandığına dikkat çekilen yazıda, “Türklerin koronavirüse karşı aldığı geniş ve tutarlı önlemler şaşırtıcıydı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen, deneyimin kısıtlanmaması da önemliydi” denildi. Alınan önlemler için ise şu ifadeler kullanıldı:

Alman turizm dergisinden Türkiye’ye koronavirüs övgüsü



“Otellerin ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspasları bulunuyor. Otele giriş yapan kişilerin ateşleri ölçülüyor ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin işaretler bulunuyor. Maske kullanımı zorunlu ve katılımcılar Türkiye’deki ev sahipliğinden de etkilendiler.”

Öte yandan yazıda, katılımcılardan birinin ifadelerine de yer verildi. Katılımcılardan biri, “Türkiye gezisi en iyisiydi. Türkiye'ye seyahat uyarısı son bulduğunda hemen rezervasyonu olan müşterilerim var. Türkiye'ye gelen seyahat acenteleri de tatil konusunda artık kendilerini elçi olarak görüyorlar” dedi. Ayrıca, İzmir-Kuşadası gezisinde katılımcıların hiçbirinde koronavirüs tespit edilmediği ifade edildi.

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