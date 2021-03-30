Alay Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Alay Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Alay Köşkü, Topkapı Sarayı'nın dışta bulunan suru üzerine yaptırılmış olan bir köşk olarak bilinmektedir. Alay Köşkü'nün yapılış amacı, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi olarak bilinmektedir. İstanbul şehrinde yer almakta olan tarihi bir yer olarak bilinmektedir. Ziyaret etmek isteyen kişiler için hala ziyaret edilebilir bir yer olarak bilinmektedir.



Alay Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Alay Köşkü'nün bulunduğu yerde öncesinde ahşap yapılı olan bir köşk bulunmaktaydı. 1938 yılında Alay köşkü, Topkapı Sarayı Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı'na bağlı bir yapı olarak bilinmektedir. 7 penceresi ile bilinmekte olan Alay Köşkü günümüzde hala ziyaret edilen yerler arasında bulunmaktadır. Alemdar Caddesi'ne doğru bakan surlar üzerinde yer almakta olan Alay Köşkü'nün II. Mahmut tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Padişahın askerleri ve halkı selamlaması için yapılmış olan Alay Köşkü, aynı zamanda Selam Köşkü olarak da bilinmektedir.



Alay Köşkü Nerede?



Alay Köşkü'nün bulunduğu yerde öncesinde ahşap yapılı bir köşk bulunmaktaydı. Sonrasında ise Topkapı Sarayı'nın surları üzerine yapılmış olan Alay Köşkü İstanbul'da yer almaktadır. Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ilk yıllarında Topkapı Sarayı Müdürlüğü'ne bağlanan Alay Köşkü, sonrasında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi olarak tekrar açılmıştır. Günümüzde müze ve kütüphane olarak kullanılmaya devam etmektedir.



Alay Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Alay Köşkü'ne gitmeyi düşünen kişilerin öncelikli olarak nasıl gidileceği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Alay köşkü, Cankurtaran, Alemdar Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Fatih ilçesinde bulunan Alay Köşkü'ne gitmek için öncelikli olarak İstanbul şehrine gitmeniz gerekecektir. Günümüzde ise Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi olarak bilinmekte olan bir yer olma özelliğine sahiptir. Gitmek isteyen kişiler kendi özel araçları ile gidebileceği gibi şehirde bulunan toplu taşıma araçları ile de gitmeyi tercih edebilir.



Alay Köşkü Özellikleri

-Alay Köşkü, Osmanlı dönemi zamanında padişahların geçit törenlerini izlemesi için yaptırılmıştır.

-Aynı zamanda halkı ve askerleri selamlamak için de kullanılmakta olan bir köşk olma özelliğine sahiptir.

-Alay Köşkü, günümüzde müze ve kütüphane olarak kullanılmakta olan bir yapıya dönüştürülmüştür.

-Alay Köşkü, yedi cephesi bulunan bir yer olma özelliğine sahiptir.

-Gülhane Parkı'nı çevrelemekte olan duvarların üst kısmına yapılmış olan bir köşk olarak bilinmektedir.

-İstanbul da bulunan tek etnografi müzesi olma özelliğine sahiptir.

-Alay Köşkü'nün yedi cephesi ve yedi penceresi bulunur.

-Eşsiz mimari yapısı ile dikkatleri üzerine çeken bir yer olma özelliğine sahiptir.

Alay Köşkü Giriş Ücreti



Alay Köşkü'ne gitmeyi düşünen kişilerin öğrenmek istediği bilgiler arasında giriş ücreti ödeyip ödemeyecekleri de yer almaktadır. Alay Köşkü şimdilerde bir müze olarak kullanıldığı için girişinde ücret ödemeniz gerekmektedir. Alay Köşkü'ne giriş için 100 TL ücret ödemesi yapmanız gerekecektir. Hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmeyen köşkü ziyaret etmek isteyen oldukça fazla kişi bulunmaktadır. Giriş ücretini yüksek bulan bazı kişiler de gitmekten vazgeçmektedir. Görülmeye değer bir yer olan Alay Köşkü görenlerin ve gezenlerin beğenisini kazanmış bir yer olarak bilinmektedir.