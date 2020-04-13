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Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesi korona virüs salgını nedeniyle tarihi bir sessizliğe büründü. İlçedeki cadde ile sokaklarda insan ve araç yoğunluğu görülmezken, yazın binlerce turisti ağırlayan dünyaca ünlü sahiller ise bomboş kaldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı. Alanya’da yaşayanların, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Atatürk Caddesi, Hükümet Meydanı, Barlar Sokağı, İskele Caddesi ve sahil kesimlerinde insan ve araç yoğunluğu görülmedi.

Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı



Dünyaca ünlü sahiller boş kaldı

Her yıl bu mevsimde bile binlerce turistin geldiği Alanya’nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşadı.

Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı


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