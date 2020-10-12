Alanya'da bulunan yirmiyi aşkın plaj, berrak ve temiz denizi ve Mavi Bayrak ödüllü olması ile ön plana çıkıyor. Tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle etkileyici bir atmosfere sahip olan Alanya, en iyi şekilde denizin ve eğlencenin tadını çıkaracağınız plajlarıyla yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmesi gereken bir gezi durağı. Plajların çevresinde bulunan her bütçeye uygun konaklama tesisleri de tatilcilerin ve ailelerinin konforunu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile en üst düzeyde sağlamayı hedefliyor.

Alanya Plajları 2020- Alanya'da Denize Girilecek En İyi Ücretli ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Alanya plajları güneşlenmeyi, sahilde yürüyüş yapmayı, yüzmeyi ve spor sporlarını sevenler için oldukça elverişli bir sahil imkanı sunuyor. Uzun sahil şeritleri mavi bayraklı Alanya plajlarının ortak özelliği olarak ortaya çıkıyor. Bu plajlar arasında en iyi ücretli ve ücretsiz halk plajları ise şöyle:

Damlataş Plajı

Damlataş Plajı, Alanya'da yer alan plajların en ünlüleri arasında. Meşhur plaj, tarihi yarımadanın batı kesiminde ve Damlataş Mağarası'nın önünde bulunan kıyıdadır. Alanya'nın mavi bayraklı plajlarından biri olan Damlataş Plajı'nın kumsal sırtı, yarımadanın eteklerine dayanmaktadır. Geçmişten günümüze aktarılan yaygın rivayete göre Mısır Kraliçesi Kleopatra, Akdeniz seferi esnasında Alanya'ya ayak basmış ve Damlataş Plajı'nın bulunduğu koyda denize girmiştir.

Ulaş (Emirgan) Plajı

Ulaş Plajı, kumlu bir plaja sahip. Günübirlik geziye çıkan teknelerin ise en fazla uğradığı duraklar arasında göze çarpıyor. Ulaş Plajı, Alanya merkeze beş kilometre uzaklıkta yer alıyor. Karayolu kenarındaki plaj, kayalık burun üzerine konumlanan piknik yeri ile de pek çok tatilci tarafından özellikle tercih edilmektedir.

Keykubat Plajı

Keykubat Plajı, tertemiz kumsalı ve berrak suları ile mavi bayrak sahibi bir plaj olarak oldukça beğeniliyor. Keykubat Plajı, tarihi yarımadanın doğusunda bulunuyor. Keykubat Plajı, denizi ve plajı ile kumlu plajlar arasında. Kum kayası, plajın bazı kesimlerinde görülmektedir. Keykubat Plajı, kıyı boyunca uzanan park ve yeşil alanlardan ötürü Begonvil Plajı ismi ile de tanınmaktadır.

İncekum Plajı

İncekum Plajı, adından anlaşılacağı üzere eşsiz incelikte ve vücuda yapışmayan altın sarısı renginde kumu ile ünlü özel bir Alanya plajı. Denizi derin olmadığı için yüzmeyi yeni öğrenenler ve özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Güvenli bir şekilde denize girmek ve doyasıya yüzmek isteyenler için elverişli bir ortama haiz.

Portakal (Oba) Plajı

Portakal (Oba) Plajı, kent merkezinin doğu kıyısında yer alıyor. Plaj, yaklaşık olarak 1 kilometre uzunluğuna sahiptir. Mavi bayraklı plajın arka kesiminde Torosların ihtişamlı yamaçları yükselmektedir. Plajın bulunduğu bölgede 100 metreyi bulabilen geniş kumsallar bulunmakta olup çayların denize döküldüğü yerlerde ise tatlı ve serin suya girilebilmektedir.

Kleopatra Plajı

Kleopatra Plajı, Damlataş Plajı'nın devamı olarak yaklaşık olarak 2 kilometre uzunluğunda göz alıcı güzellikte bir plaj. Deniz ve plajı kumlu olan plaj, geniş kumsalı ile yaz tatillerinde ve hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor. Denizin derinliği kıyıdan itibaren üç-dört adım sonra artmakta ve insan boyuna kadar ulaşmaktadır. Bu açıdan iyi yüzme bilenler için daha uygun plajlardan biridir. Plajda uzun zamanlar geçiren insanlar, güneşin batışını izlemek için özellikle beklemeyi ihmal etmemektedir. Gün batımı, Kleopatra Plajı'na çok etkileyici bir atmosfer katmaktadır.