Aladağlar Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aladağlar Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Aladağlar, Türkiye'nin Alpleri olarak bilinen bir dağlık alanıdır. Aladağlar, Türkiye'nin en dikkat çeken ve en görkemli coğrafyalarından birisi halini alıyor. Aladağlar, ülkemizde dağcılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği önemli bir bölgedir.



Aladağlar Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Aladağlar, Adana, Niğde ve Kayseri şehirleri arasında yer alan sıra dağlardır. Alp ve Himalaya kıvrımının bir parçası olan Toros Dağları'nın ortasında yer alır. Aladağlar'da 3000 metrenin üzerinde yaklaşık 60 adet zirve bulunur. Toros Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Kızılkaya 3771 m ile bu bölgede yer alır. Aladağlar kap alanlarına Sarımemedin Yurdu ve Sokullupınar’a sadece araç ile ulaşım sağlayabilirsiniz.



Yedigöller platosuna ulaşmak için de saatlerce yürümeniz gerekir. Aladağlar'a Adana, Kayseri ve Niğde'den ulaşım sağlayabilirsiniz. Ulaşım için uçak, otobüs ve tren seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Uçak ile Adana’ya ulaşıldığı zaman Adana eski otogardan hareket eden Pozantı - Çamardı minibüslerine binerek Çamardı’na ulaşılabilirsiniz. Adana - Çamardı arası yapacağınız minibüs yolculuğu ise, yaklaşık 2,5 saat sürer.



Aladağlar Milli Parkı Konaklama



Aladağlar'da konaklama yapabileceğiniz Demirkazık ve Çukurbağ bölgelerinde çok sayıda pansiyon ve dağ evleri bulunur. Dağcıların faaliyetlerine başlamadan önce uğrak noktaları halini alan aile tarafından işletilen pansiyonlar ve dağ evleri, soba etrafında içilen sıcacık çaylar ve muhteşem köy kahvaltısı ile içinizi ısıtacak.



Aladağlar Kamp Alanları



Aladağlar'ın farklı vadilerinde çok sayıda kamp alanları bulunur. En çok tercih edilen ana kamp alanları arasında ise, Sokullupınar, Sarımemedin Yurdu ve Yedigöller yer alır. Ama Aladağlar'daki kamp alanları bu üç bölge ile sınırlı değildir. Bu bölgeler, su kaynağının bulunduğu ve ana kamp alanı olarak tercih edilen ve en çok ziyaret edilen kamp alanları arasında yer alır.



Aladağ'ların en çok ziyaretçi alan vadisi olan Emli - Sıyırma Vadisi’nin girişinde yer alan Sarımemedin Yurdu'nda daimi bir su kaynağı ve düzlük kamp için alanlar bulunuyor. Bu bölgenin rakımı ise, 1700 km'dir. Diğer kamp yapabileceğiniz alanlardan birisi ise, Sokullupınar, Narpuz Vadisi'nin girişinde yer alıyor. En çok tercih edilen diğer kamp alanı ise Yedigöller'dir. 3100 metre yüksekliğinde yer alan bu bölgede farklı büyüklüklerde toplam 7 buzul gölü bulunur.



Aladağlar Milli Parkı Giriş Ücreti



Aladağlar Milli Parkı, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor. Aladağlar Milli Parkı Akdeniz'i ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan güzergah üzerinde bulunuyor. Milli parka giriş için de bir miktar para ödemek gerekiyor. Sivil bir kişi 5 TL gibi bir cüzi ücretle milli parka giriş sağlarken öğrenci ise, 2 buçuk TL giriş ücreti ile parka giriş yapabilir. Araçlar 15 TL, minibüsler ise 45 TL ücret ödeyerek Aladağlar milli parkına giriş yapıyor.



Aladağlar Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Aladağ Milli Parkı 542524 hektarlık bir alanı kaplıyor. Aladağlar Milli Parkı'nın içinde ziyaret edilmesi gereken birkaç adet yer bulunuyor. Bunlar, buzul gölleri, Karpuzbaşı Şelalesi, Hacer ormanları, Yedigöller'dir. Özellikle de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyen kişilerin uğrak noktası olan bu bölgeler, pek çok dağcılık faaliyetine de ev sahipliği yapıyor. Dağcılık, yürüyüş ve tırmanış gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için siz de bu bölgeyi tercih edebilirsiniz.