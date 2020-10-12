Alaçatı Plajları 2020 - Alaçatı'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Alaçatı konum itibari ile İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alır. Her yıl binlerce turist Alaçatı'yı ziyaret ederek burada ki plajlarda tatil deneyimi yaşamaktadırlar.

Alaçatı'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Çark Plajı

Çark plajı Alaçatı'nın ücretli plajlarından birisidir. Çark plajı özellikle yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği bir plajdır. Çünkü plajda her türlü imkan bulunmaktadır. Alaçatı'nın en popüler ve en ünlü plajlarından birisi olan Çark plajı sosyal medyada da en çok paylaşılan plajlardan birisidir. Masmavi ve tertemiz suyun yer aldığı bu plajın sahili de tamamen kumdan oluşmaktadır. Aynı zamanda denizin içi de kumdur. Suyu oldukça temiz ve tam suya girilecek bir denizi bulunmaktadır. Plajın yakınlarında ise istediğiniz etkinlikleri gerçekleştirebileceksiniz.

Çark plajına giriş ücreti kişi başı olarak 80 liradır. Şemsiye ve şezlong kiralama hizmeti de 10 lira olarak belirtilmiştir.

2) Piyade Koyu

Alaçatı'nın en güzel koylarından birisidir. Piyade koyu Alaçatı'da gezilecek yerlerin başında yer almaktadır. Piyade koyu içerisinde pek çok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerde her türlü ihtiyacınızı hemen giderebiliyorsunuz. Yaz mevsiminde serinlemek ve biraz da sakin bir ortamda tatil yapmak isteyenler için Piyade koyu adeta bulunmaz bir nimet olarak karşımıza çıkıyor. Özel araç ile bu koya gelebilir ve aracınızı park edebilirsiniz.

Piyade koyuna giriş ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir.

3) Boyalık Plajı

Alaçatı'nın ücretli plajlarından birisi de Boyalık plajıdır. Boyalık plajı Ilıca halk plajına da oldukça yakın bir konumda bulunur. Özellikle kalabalıktan kurtulmak isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerden birisi bu plaj oluyor. Çünkü plaj oldukça sakin ve istediğiniz yerde denize girme imkanınız bulunuyor. Boyalık plajına giriş ücreti ise 50 lira ila 100 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Alaçatı'da Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Kleopatra Koyu Plajı

Kleopatra koyu plajı Çeşme'nin en ünlü koylarından ve en ünlü plajlarından birisidir. Girişi tamamen ücretsiz olan bu plajda herhangi bir işletme bulunmuyor. Burada bulunan plajın suyu oldukça temiz ve berraktır. Ayrıca şezlong kiralama hizmeti de bulunmadığından dolayı bu plaja gelirken mutlaka kendi şemsiyenizi ve şezlongunuzu getirmelisiniz. Aynı zamanda bu koyda kamp yapma olanakları da bulunmaktadır.

2) Ilıca Halk Plajı

Çeşme'nin ve Alaçatı'nın en ünlü plajlarından birisidir. Ilıca halk plajı Alaçatı'nın en kalabalık halk plajları arasına yer almaktadır. Bu plaja gelirken mutlaka erkenden gelmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü aşırı kalabalık olabiliyor. Ilıca halk plajında duş imkanları, soyunma kabinleri gibi hizmetler de bulunmaktadır. Kumsalı olan ve masmavi sularında muhteşem bir tatil deneyimi yaşatan bu plaj sosyal mecralardan da sıklıkla paylaşılıyor. Ilıca halk plajında girişler ücretsiz olmasına karşın şezlong ve şemsiye kiralama ücrete tabidir.