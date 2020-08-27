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Akyurt'u Ağrı Dağı'nda zirveye taşıdı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

Akyurt'u Ağrı Dağı'nda zirveye taşıdı

Akyurtlu amatör dağcı İbrahim Bedir, Ağrı Dağı tırmanışında Akyurt’u da zirveye taşıdı.

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Akyurt’ta yaşayan ve uzun yıllar yürüyüş ekipleriyle kamp yaparak tecrübe kazanan İbrahim Bedir, 3 yıldır amatör olarak dağcılık ve tırmanış yapıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda karşısına çıkan fırsatı değerlendirmek için profesyonel dağcılık eğitmenlerinin de yer aldığı tırmanışa katılan İbrahim Bedir, 3 günlük tırmanışın ardından Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı.

Akyurtu Ağrı Dağında zirveye taşıdı



Ankara’ya döndüğünde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ı ziyaret eden İbrahim Bedir, Ağrı Dağı’nın zirvesinde Akyurt Belediyesi flamasını açarak, Akyurt’a olan sevgisini göstermek, bu etkinliği yaparken de Akyurt’a bir hatıra bırakmak ve Akyurt’un adını duyurmak istediğini söyledi. Başkan Ayık’a da kendisine verdiği destek ve Akyurt için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da İbrahim Bedir’in faaliyetini çok büyük bir memnuniyetle karşıladığını, 4200 metre kampında ve 5137 metre olan zirvede Akyurt’un flamasını açarak Akyurt’u gururlandırdığını söyledi.

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