Akyaka Plajları 2020 - Akyaka'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Tertemiz ve cam gibi denizi ile beraber Akyaka plajları, Muğla'nın en popüler bölgeleri arasında yer almaktadır. Yemyeşil denizin sardığı mavilik içerisinde yüzerken, balıklar deniz gözlüğü olmadan dahi net olarak görülebilmektedir. Cennetten bir köşe olarak da nitelendirilecek Akyaka koyları ve plajları, muhteşem bir yaz turizmi ve tatil sunuyor. O yüzden bu konuda değerlendirilebilecek birçok farklı plajın olduğunu söylemek mümkün.

Akyaka Halk Plajı

Ege Denizi ve azmak Nehri'nin buluştuğu yer olarak öne çıkan Akyaka Plajı, bölgenin en çok tercih edilen plajlarından biridir. Özellikle muhteşem bir gün batımı sunması ile pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Plaja giriş ücretsiz olması ile beraber belediye tarafından tahsis edilen şemsiye ve şezlong 10 TL değerindedir. Aynı zamanda Cafe ve restoran ile beraber, bölgede soyunma kabini, WC ve duş yer alıyor. Özellikle 200 metre boyunca boyunuzu açmayan sınırı sayesinde, çocuklu aileler için ideal bir fırsat sunmaktadır. Mavi Bayraklı olması ile de güvenli şekilde denize girilebilir.

Albay Koyu

Akyaka orman kampının içinden geçmek suretiyle ulaşımı sağlayan Albay Koyu, kayalar yanındaki bulunan merdiveni vasıtasıyla denize girme imkanı veren bir yerdir. Plaj olarak kumsalı bulunmasa bile kayalık alan üzerine şezlong ve şemsiye getirerek değerlendirebilirsiniz. Bölgeye giriş biraz zor olduğu için herhangi bir kafe veya restoran ile beraber duş ya da WC gibi kısımlar yer almıyor. Doğal olarak ücretsiz şekilde değerlendirilen bölge, yüzme bilmeyenler için girilmemesi gereken noktalardan biridir. Ancak sakin ve huzurlu olması ile beraber keşfedilmemiş yanları eşliğinde, yüzme bilenler adına önerilen yerlerden biridir.

Çınar Plajı

Özel bir işletme tarafından verilen hizmeti ile beraber Çınar Plajı, değerlendirilebilecek bölgedeki en iyi plajlar arasında geliyor. Orman ile iç içe güzel bir görsel altında denize girme imkanı sağlayan plaj, giriş ücreti olarak 25 TL şeklinde belirlenmiş durumda. Bu ücret içerisinde ister şezlong ve şemsiye kiralama gerçekleştirebilir; dilerseniz yiyecek ve içecek için kullanabilirsiniz. Özellikle bölgede biraz arı fazlalığı olduğu için, çocuklu ailelerin dikkat etmesi gerektiği dile getirmek mümkün. Diğer yandan bölgede soyunma kabini WC ile duştan yararlanma şansı bulunuyor.

Akyaka Turnalı Plajı

Eğer Akyaka'nın kalabalığında sıkılmış iseniz o zaman sakinliği ve kafa dinleme imkanı ile Akyaka Turnalı Plajı değerlendirilebilir. O yüzden bölgenin biraz ıssız olduğunu söylemek mümkün. Ancak muhteşem sahili ve masmavi denizi ile mavi bayraklı olmasının yanında güzel bir seçenek şeklinde öne çıkıyor. Plaja giriş ücretsiz ancak herhangi bir işletme bulunmadığı için şezlong ve şemsiye yer almamaktadır. Ancak buraya yakın konaklama yerlerinden 2 şemsiye ve bir şezlong 25 TL ücret ile kiralanabiliyor.

Akbük Plajı

Akyaka merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akbük Plajı, özellikle bölgenin Yıldızı parlayan en güzel noktalarından biridir. Adeta bir akvaryuma bakar gibi denizde balıkları görme imkanı veren berrak suyu, çakıl taşları ile muhteşem bir görünüm sunuyor. Bölgeyi araç ile 15 TL vermek suretiyle girmek mümkün. Aynı zamanda şezlong ve şemsiye için 30 TL ücret belirlenmiş durumda. Oldukça yoğun şekilde değerlendirilen plaj, ayrıca restoran ve kafe üzerinden de yiyecek ve içecek olanağı tanıyor.