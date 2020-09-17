Akyaka Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Akyaka Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak plajları arasında Akyaka plajı gelmektedir. Geniş kumsalı üzerinden eğlenceli bir zaman geçirme imkanı tanıyan plaj, aynı zamanda bölgenin en ünlü yerlerinden biridir. Bu sebepten dolayı yaz ayları geldiği zaman bölge itibariyle en çok tercih edilen plajlar içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Akyaka Plajı Hakkında Bilgi

Muhteşem maviliği ve kumsalı ile beraber, rahat konaklama alanı üzerinden Akyaka Plajı sevilen alanlardan biridir. Ancak daha çok kumtaşlarına sahip bir plaj olduğu için aileler tarafından pek tercih edilen bir yer değildir. Fakat günümüzde berrak denizi ve her açıdan verilen hizmet üzerinden en çok tercih edilen plajlar içerisinde bulunmaktadır.

Akyaka Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Akyaka Plajı Muğla'nın en turistik yerlerinden biri olan Akyaka'da yer almaktadır. Akyaka merkeze birkaç kilometre uzaklıkta olan bölgeye özel araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda toplu taşıma araçları üzerinden de gitmeniz mümkün. Muğla üzerinden yine toplu taşımalar vasıtasıyla Akyaka’ya gelebilir ve buradan Akyaka Plajına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Akyaka Plajı Özellikleri

Akyaka pek çok özelliği ile öne çıkan en önemli plajlar arasında yer almaktadır. Özellikle kum sevmeyen ve çakıl taşını daha çok tercih edenler için öne çıkan bir plaj olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca hızlı şekilde suyun derinleşmesi ile beraber sevilen bir plaj olduğunu dile getirmek gerekir. Üstelik yiyecek ve içecek açısından birçok hizmet kafe ve restoranlar üzerinden desteklenmektedir. Yani özellikle hizmet konusunda gün boyunca en iyi hizmet sağlanıyor.

Akyaka Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Akyaka Plajı içerisinde kamp yeri bulunmamaktadır. Ancak çevre bölgelerde ücretsiz bir şekilde kamp kurmak mümkündür. Tabii bu kısımlarda herhangi bir kamp alanı bulunmamakta ve uygun yer aramak kişiye kalmaktadır. Bu sebepten dolayı eğer Akyaka Plajı çevresinde kamp yapılmak isteniyor ise, mutlaka özel araçlarla gelinmesi önerilir.

Akyaka Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Plaj çevresinde bulunan birçok farklı konaklama alanı yer almaktadır. Fakat bu alanların plaja birkaç kilometre uzak olduğunu söylemek gerekir. Bu doğrultuda farklı özelliklere sahip oteller ile beraber pansiyonlar üzerinden rezervasyon gerçekleştirebilirsiniz. Tabii fiyatlar kalacağınız yere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak uygun fiyatlar üzerinden farklı konaklama alanlarının bulunduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden konaklama yapacak kişilerin özel aracı olması önemlidir. Böylece otel veya Pansiyon üzerinden Akyaka plajına özel aracınızla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Akyaka Plajı Giriş Ücreti

Akyaka Plajı Muğla'nın en çok sevilen plajları içerisinde yer almaktadır. Özellikle Akyaka'da bulunan pek çok kişi için en çok tercih edilen plajlardan biridir. Burada günlük olarak Akyaka Plajı giriş ücreti 25 TL olarak belirlenmiş. Bir kişi başı 25 TL ödeme gerçekleştirmek suretiyle plaja giriş yapabilirsiniz. Bu doğrultuda şezlong ve şemsiye ile beraber tuvalet ve duş alma kısımları ücretsiz şekilde sunulmaktadır.

Aynı zamanda eğer özel aracınızla gelirseniz o zaman özel park yerine 15 TL vererek aracınızı bırakabilirsiniz. Böylece tamamen güvenli şekilde ve keyifle Akyaka Plajının tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz. Ayrıca içeride yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak farklı mekanlar bulunuyor.