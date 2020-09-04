Akyaka ‘Eylül’de bir başka güzel

2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor Akyaka… En önemli özelliği bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmamış olması. Çünkü zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.



Peki Akyaka’da nereleri gezmeli, neler yapmalı?



Akyaka'da bulunan Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz. Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek mümkün. Nehirde yer alan akvaryum bölgesinde ise balıkları izlemeye doyamayacaksınız.







Bisiklet sürmek için Akyaka tam bir cennet… Özellikle köyleri bisikletle keşfedebilirsiniz. Etrafta yer alan doğal güzellikler arasında bisiklet sürmek oldukça keyifli olacak.



Denize girmek için en güzel adres Akbük Koyu… Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerindeyken burası tam da biçilmiş kaftan, zaten bölgenin en popüler koyu. Ağaçların arasında masmavi tertemiz bir denizi var. Denizi cam gibi, balıkları net görebiliyorsunuz. Akyaka’ya 25 km uzaklıkta. Yalnız biraz kalabalık olabilir, erken saatlerde gitmenizde fayda var.









Akyaka’ya kadar geldiyseniz kitesurf yapmadan sakın dönmeyin. Gökova Körfezi, eşsiz rüzgârıyla ve upuzun plajıyla Türkiye’nin en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) yapılabilen noktalarından biri. Tüm sahili kaplayan uçurtmalar rengârenk manzaralar sunuyor. Kitesurf dersleri alabileceğiniz birçok yer var. Sörf yapmasanız bile sörfçüleri izlemek için mutlaka gidin bu plaja. Hayatınıza biraz adrenalin katmak istiyorsanız da uçurtma sörfünü mutlaka deneyin.









Kamp yapmayı seviyorsanız Akyaka Orman Kampı tüm isteklerini karşılayacak düzeyde… Üstelik merkeze de çok yakın. Burada çadır ve karavan kampının yanı sıra taş evlerde de kalabilirsiniz.

Akyaka’nın damak çatlatan lezzetleri

Azmak Nehrinde Balık: Nehir boyunca sıralanmış çok sayıda balık restoranı var. Akyaka’da bir akşam yemeğinizi mutlaka bu restoranlardan birinde yiyin. Bunun için deniz ürünleriyle ünlü Halil’in Yeri’ni tercih edebilirsiniz.

Pizza Fellas: Akyaka’da mutlaka uğramanız gereken bir başka restoran Pizza Fellas. Çeşit çeşit incecik hamurlu pizzaları var. Tadı damağınızda kalacak.

No 22 Hotel Riders Inn: Genellikle sörfçülerin toplandığı çok hoş bir mekân. Burada hem konaklayabilir hem yemek yiyebilir hem de canlı müzik ve DJ performansları ile eğlenebilirsiniz.