Akdeniz'in saklı cenneti: Sapadere Kanyonu

Sapadere Kanyonu, 2008’den bu yana faaliyette. Bölgenin dikkat çeken yeni cazibe noktalarından biri. Kanyon boyunca yürüyüş yapmanın keyfiyse ayrı güzel. Doğal yüzme havuzlarında derinliğin en fazla olduğu yerlerde yükseklik 180 ile 720 metre arasında değişiyor. Su tertemiz ve dibinde balıkların yüzdüğünü görebiliyorsunuz. Kanyonun tamamını yaklaşık bir saatte yürümek mümkün. Yol boyunca küçük tesisler var. Bir çay molası da verebilirsiniz. Kanyona oldukça iyi bakıldığını söyleyebilirim, gezerken etrafta yerlere atılmış bir tek çöp bile görmeyeceksiniz. Yalnız kanyona yiyecek-içecekle girmek ve sigara içmek yasak. Eğer bir şeyler yemek ve içmek isterseniz, girişte yer alan restorana gidebilirsiniz veya kanyona varmadan yol üzerinde bulunan yöre halkının işlettiği gözlemecilere uğrayabilirsiniz.





Her şeyi unutacaksınız

Bölgede su çok soğuk. Suyun içinde ne kadar çok hareket ederseniz o kadar uzun süre dayanabileceğiniz aklınızda bulunsun. Yürüyüş boyunca farklı büyüklüklerde havuzlarla karşılaşacaksınız, istediğiniz havuza girin… Yürüyüş parkurunun bitiminde bir de şelale var. Sonuna kadar gidin. Yorgunluğunuzu alacak muhteşem bir manzara sizi bekliyor.





Nasıl gidilir?

Alanya merkezden 40 km uzaklıkta olan kanyona gitmek için eğer kendi aracınız yoksa Alanya şehir merkezinden araç kiralayarak ya da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, aynı zamanda Toroslar’ın içinde de safari yapan turlarla ulaşım mümkün.