Akdeniz’in incisinin en güzel plajları

1- CARETTA CARATTA’LARIN ARASINDA

Çıralı Plajı, Kemer

Beydağları Milli Parkı’ndaki Çıralı Plajı, Antalya’nın doğallığını koruyan plajlarından. Bir tarafta hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş, diğer tarafında efsaneleriyle ünlü Olimpos Dağı var. 3 kilometre uzunluğundaki sahilinin bir ucu Olimpos’a varıyor. Çıralı Plajı aynı zamanda önemli bir Caretta caratta nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Sahil şeridinin hemen gerisinde birçok pansiyon ve yan yana dizili balık restoranları hizmet veriyor.



2- EZBER BOZAN MAVİ

Kaputaş, Kaş

Hemen hemen günün her saatinde dalgalı olan deniz bir de üstüne üstlük çabuk derinleşiyor. Bunlar kulağa ilk başta güzel gelmese de Kaputaş doğal yapısıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı güzelleri arasında gösteriliyor. Plajda, şezlong ve şemsiye kiralayabilir ya da havlunuzu alıp ücret ödemeden ve giriş ücreti vermeden faydalanabilirsiniz. Ancak yukarıdan rengi ve kumsalıyla büyüleyici görünümdeki plaja varmak için yaklaşık 180 basamak inmek gerekiyor.



3- BALIKLARI İZLEYİN

Kleopatra Plajı, Alanya

2 kilometrelik ince kumlu sahili olan Kleopatra Plajı, günbatımının izlenebileceği en güzel noktalardan. Adını Mısır Kraliçesi Kleopatra’dan alan plajın bir diğer özelliği de sığ olması. Sahilde su sporları yapmak için alternatifler mevcut olduğu gibi şnorkelle hatta çıplak gözle dahi balıkları takip etmek mümkün. Plajın hemen yanı başındaki Damlataş Mağarası’nı da görmeyi ihmal etmeyin.



4- EN UZUN VE EN GENİŞİ

Patara Plajı, Kalkan

Patara Antik Kenti’nin içinden geçilerek varılan plaj, Kalkan’a sadece 15 kilometre mesafede. 12 kilometrelik sahil uzunluğuyla dünyadaki en uzun plajlardan biri. Kumsalın genişliği yer yer 300 metreye kadar ulaşıyor. İnce kumuyla aynı zamanda Caretta caretta’ların da doğal üreme merkezi. Bu nedenle saat 19.00 – 8.00 arası plaja giriş yasak.



5- AĞAÇLARIN ALTINDA SERİNLEYİN

Phaselis Koyu, Kemer

Kemer ilçe merkezine 20 dakika uzaklıktaki Phaselis Koyu’na, Phaselis Antik Kenti girişinden sonra yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşün ardından ulaşılıyor. Koydaki hiçbir plajda şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Ancak kumsalların hemen ardındaki ağaçlar, gölgeleriyle ziyaretçileri serinletiyor. Phaselis Antik Kenti’ndeki Zeus Tapınağı’nı, Hadrian Kapısı’nı ve su kemerlerini görmeden dönmeyin.



6- ŞEHRİN GÖZDESİ

Konyaaltı Plajı, Konyaaltı

Mavi Bayraklı Konyaaltı Plajı, 7 kilometre uzunluğa sahip. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan plaj, kentin de en çok tercih edilenleri arasında. Aynı zamanda halk plajı olduğundan girişler ücretsiz. Çevresindeki restoranlar sayesinde gündüz olduğu kadar gece de hareketli. Plajda mart ortasından ekim ortasına kadar denize girilebiliyor.



7- GERÇEK BİR AKVARYUM GİBİ

Suluada, Adrasan

Denizi akvaryum gibi, irili ufaklı çakıllı kumsalıysa beyaz renkte. Kumunun rengi beyazlığını içinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalardan alıyor. Adanın plajları tamamen bakir, hiçbir işletme yok. Beyaz kumsalı ve turkuvaz renkli deniziyle Türkiye’nin Maldivler’i olarak da anılan adaya sadece teknelerle ulaşım sağlanıyor.

8- KAMPÇILARIN UĞRAK NOKTASI

Lara Plajı, Lara

Antalya kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Kumsalının genişliği ve ince kumuyla biliniyor. Uzunluğu 2 kilometre, genişliğiyse ortalama 45 metre. Deniz kıyıdan 25 metre kadar uzaklıkta derinleşiyor. İnce kumulların romatizmal hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle

yaz aylarında plaj ve arkasındaki küçük kızılçam alanında sürekli çadır kuruluyor. Ormanın içinde kamp ve piknik alanları da var.

9- TARİHE KULAÇ ATIN

Gökliman Koyu, Finike

Antik dönemde liman olarak kullanılan Gökliman Koyu, Andrea Doria Koyu’ndan bir yarımadayla ayrılıyor. Turkuvaz rengindeki berrak deniziyle bilinen koya gelen ziyaretçiler, tarihi kalıntıların arasında yüzüyor… Koyun içinde Mendikli adında küçük ama şirin bir koy daha var. Sessiz, sakin koyda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayan belediyeye ait bir de tesis bulunuyor.

10- MERKEZDEKİ SAKLI KUMSAL

Mermerli Plajı, Kaleiçi

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde yüksek traverten kayalıklar arasındaki tek kumsal. Hem çakıl hem de kumdan oluşuyor. Mavi Bayraklı plaj, Mermerli Restoran tarafından işletiliyor, şezlonglar ve şemsiye kiralanıyor. Denizi, küçük bir körfez içinde korunaklı olduğundan günün her saatinde dalgasız.