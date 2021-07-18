Akdeniz’in incisinin en güzel plajları
Denizi, doğası ve tarihi dokusuyla Antalya hiç kuşku yok ki turizmin başkenti. Peki, her biri etkileyici koy ve eşsiz plajlarla dolu 640 kilometrelik kıyı şeridinde cennet noktalar nereler? Bu soruyu jürimize sorduk, denizle buluşmanın aşka dönüşeceği birbirinden güzel 10 noktayı sıraladık. Antik kentin içinden geçilerek girileni de var, kumunda şifa olduğuna inanılanı da...
1- CARETTA CARATTA’LARIN ARASINDA
Çıralı Plajı, Kemer
Beydağları Milli Parkı’ndaki Çıralı Plajı, Antalya’nın doğallığını koruyan plajlarından. Bir tarafta hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş, diğer tarafında efsaneleriyle ünlü Olimpos Dağı var. 3 kilometre uzunluğundaki sahilinin bir ucu Olimpos’a varıyor. Çıralı Plajı aynı zamanda önemli bir Caretta caratta nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Sahil şeridinin hemen gerisinde birçok pansiyon ve yan yana dizili balık restoranları hizmet veriyor.
2- EZBER BOZAN MAVİ
Kaputaş, Kaş
Hemen hemen günün her saatinde dalgalı olan deniz bir de üstüne üstlük çabuk derinleşiyor. Bunlar kulağa ilk başta güzel gelmese de Kaputaş doğal yapısıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı güzelleri arasında gösteriliyor. Plajda, şezlong ve şemsiye kiralayabilir ya da havlunuzu alıp ücret ödemeden ve giriş ücreti vermeden faydalanabilirsiniz. Ancak yukarıdan rengi ve kumsalıyla büyüleyici görünümdeki plaja varmak için yaklaşık 180 basamak inmek gerekiyor.
3- BALIKLARI İZLEYİN
Kleopatra Plajı, Alanya
2 kilometrelik ince kumlu sahili olan Kleopatra Plajı, günbatımının izlenebileceği en güzel noktalardan. Adını Mısır Kraliçesi Kleopatra’dan alan plajın bir diğer özelliği de sığ olması. Sahilde su sporları yapmak için alternatifler mevcut olduğu gibi şnorkelle hatta çıplak gözle dahi balıkları takip etmek mümkün. Plajın hemen yanı başındaki Damlataş Mağarası’nı da görmeyi ihmal etmeyin.
4- EN UZUN VE EN GENİŞİ
Patara Plajı, Kalkan
Patara Antik Kenti’nin içinden geçilerek varılan plaj, Kalkan’a sadece 15 kilometre mesafede. 12 kilometrelik sahil uzunluğuyla dünyadaki en uzun plajlardan biri. Kumsalın genişliği yer yer 300 metreye kadar ulaşıyor. İnce kumuyla aynı zamanda Caretta caretta’ların da doğal üreme merkezi. Bu nedenle saat 19.00 – 8.00 arası plaja giriş yasak.
5- AĞAÇLARIN ALTINDA SERİNLEYİN
Phaselis Koyu, Kemer
Kemer ilçe merkezine 20 dakika uzaklıktaki Phaselis Koyu’na, Phaselis Antik Kenti girişinden sonra yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşün ardından ulaşılıyor. Koydaki hiçbir plajda şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Ancak kumsalların hemen ardındaki ağaçlar, gölgeleriyle ziyaretçileri serinletiyor. Phaselis Antik Kenti’ndeki Zeus Tapınağı’nı, Hadrian Kapısı’nı ve su kemerlerini görmeden dönmeyin.
6- ŞEHRİN GÖZDESİ
Konyaaltı Plajı, Konyaaltı
Mavi Bayraklı Konyaaltı Plajı, 7 kilometre uzunluğa sahip. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan plaj, kentin de en çok tercih edilenleri arasında. Aynı zamanda halk plajı olduğundan girişler ücretsiz. Çevresindeki restoranlar sayesinde gündüz olduğu kadar gece de hareketli. Plajda mart ortasından ekim ortasına kadar denize girilebiliyor.
7- GERÇEK BİR AKVARYUM GİBİ
Suluada, Adrasan
Denizi akvaryum gibi, irili ufaklı çakıllı kumsalıysa beyaz renkte. Kumunun rengi beyazlığını içinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalardan alıyor. Adanın plajları tamamen bakir, hiçbir işletme yok. Beyaz kumsalı ve turkuvaz renkli deniziyle Türkiye’nin Maldivler’i olarak da anılan adaya sadece teknelerle ulaşım sağlanıyor.
8- KAMPÇILARIN UĞRAK NOKTASI
Lara Plajı, Lara
Antalya kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Kumsalının genişliği ve ince kumuyla biliniyor. Uzunluğu 2 kilometre, genişliğiyse ortalama 45 metre. Deniz kıyıdan 25 metre kadar uzaklıkta derinleşiyor. İnce kumulların romatizmal hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle
yaz aylarında plaj ve arkasındaki küçük kızılçam alanında sürekli çadır kuruluyor. Ormanın içinde kamp ve piknik alanları da var.
9- TARİHE KULAÇ ATIN
Gökliman Koyu, Finike
Antik dönemde liman olarak kullanılan Gökliman Koyu, Andrea Doria Koyu’ndan bir yarımadayla ayrılıyor. Turkuvaz rengindeki berrak deniziyle bilinen koya gelen ziyaretçiler, tarihi kalıntıların arasında yüzüyor… Koyun içinde Mendikli adında küçük ama şirin bir koy daha var. Sessiz, sakin koyda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayan belediyeye ait bir de tesis bulunuyor.
10- MERKEZDEKİ SAKLI KUMSAL
Mermerli Plajı, Kaleiçi
Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde yüksek traverten kayalıklar arasındaki tek kumsal. Hem çakıl hem de kumdan oluşuyor. Mavi Bayraklı plaj, Mermerli Restoran tarafından işletiliyor, şezlonglar ve şemsiye kiralanıyor. Denizi, küçük bir körfez içinde korunaklı olduğundan günün her saatinde dalgasız.