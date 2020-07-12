Akdeniz’de serinlemenin yolu toros yaylaları

Serin bir Akdeniz yazı için Toros yaylalarına doğru uzanan yolculuğum, Antalya’nın batı ucundaki Finike’de başlıyor. Buradan Beydağları’nın eteklerine saklanmış yaylaları keşfetmek üzere Elmalı yolunu izliyorum. Acısu Çayı boyunca uçsuz bucaksız turunç bahçeleri arasında kıvrılan yol, çam kokulu dağlara tırmanıyor. Tam karşımda Batı Toroslar’ın en yüksek zirveleri olan 3070 metrelik ‘Kızlar Sivrisi’ ile ikiz kardeşi Akdağ tüm heybetiyle yükseliyor. Finike’den altı kilometre sonraki Turunçova kasabası, Limyra Antik Kenti ve Likya kaya mezarlarıyla görülmesi gereken ihtişamlı yerler. 18’inci kilometredeki Gökbük Köyü, ormanlık bir vadinin içine kurulmuş.









Dört favori parkur



Finike’nin yayla köylerinde yürüyüş, dağ bisikleti ve cip safari turları için çok sayıda parkur var. Finike yaylalarında yerel rehberlerin önerdiği dört ana gezi rotası ise şöyle:



Gökbük Köyü çıkışından Karasu Çayı boyunca Eren Dağı’nın ormanlık tepelerine tırmanan ilk parkur, yaklaşık 30 kilometre sürüyor.



İkincisi, Gökbük Köyü’nden başlayıp Çamkuyusu mevkiindeki Kıbrıs Çayı sedir ormanının içinden geçerek Kızlar Sivrisi eteklerinde son buluyor.



Alakır’ı çevreleyen üçüncü parkurun uzunluğu, yaklaşık 35 kilometre.





Elmalı’ya bağlı Seki Köyü yakınlarındaki dördüncü rotada Likya’nın en eski ve az bilinen antik kentlerinden Oinoanda ile çevresi geziliyor.







Keşfetmenin heyecanıyla soluğu Gökbük’te alıyorum. Yolumun üzerindeki Arif Köyü, Finike Vadisi’ne hâkim bir noktaya kurulmuş. Köyün sırtını yasladığı yamacın tepesindeki Arykanda Antik Kenti, hamam kompleksiyle ünlü. Arykanda’dan Elmalı’ya uzanan yol, köy manzaraları eşliğinde ilerliyor.



Yörük köyleri...



Yemyeşil vadilerin ortasında mavi bir nazar boncuğu gibi parlayan Avlan Gölü’nden sonra Yakaçiftlik’ten sola ayrılıp Tekkeköy’e ulaşıyorum. Köydeki Horasanlı Bektaşi erenlerinden Abdal Musa Türbesi, Yörüklerin ziyaret makamı... Beydağları’nın yüksek tepelerine gizlenmiş Yörük köyleri arasında kıvrıla kıvrıla sahile yöneliyorum.



Finike’den Kalkan’a uzanan keyifli bir yolculuktan sonra Kaş yaylalarına yöneliyorum. Kaş - Elmalı yolunun 10’uncu kilometresindeki Ağıllı’yı geçince dağ köyleri başlıyor. Yarım saat boyunca süren virajlar, sedir ormanlarının kıyısında kıvrılıyor. Bulut kümeleriyle kaplı ormanlık tepelerse Doğu Karadeniz yaylalarını anımsatan manzaralar sunuyor. Kaş’a yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gömbe, ortasından gürül gürül dere akan küçük bir yayla yerleşimi. Gömbe’ye bağlı yayla köyleri, doğal güzellikleriyle tanınıyor. Gömbe’nin 15 kilometre güneyindeki Sütleğen, Kaş’ın doğusundaki en etkileyici yaylalardan biri. Denizden 950 metre yükseklikteki yayla; çam, sedir ve ardıç ağaçlarıyla kaplı bir vadiye bakıyor. Bulutların üzerinde bir yükselip bir alçalan dağ yolu, Kalkan istikametinde Çamlıova, İkizce, Sarıbelen, Felen ve Göldağı yaylalarına uğruyor. Kaş’ın en gözde yaylalarından biri de Bezirgân. Antik adı Pira olan yayla, Toroslar’ın keskin tepeleriyle çevrili 850 rakımlı bir havzanın ortasına kurulmuş.









Baykuşlar ülkesi



Bölgeye yerleşen İngiliz ve İskoçlar tarafından Owlsland (Baykuşlar Ülkesi) olarak anılan yayladan Likya Yolu da geçiyor. Yayladaki iki asırlık taş evlerin bir kısmı pansiyon ve lokantaya dönüştürülmüş. Bitki ve kuş gözlemcileri için de bir cazibe merkezi olan yayladaki derin sessizlik “İyi ki buralara gelmişim” dedirtiyor.