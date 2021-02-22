Akdamar Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Akdamar Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Akdamar Adası Van Gölünde bulunan 4 tane adadan biridir. Bunun yanında bu dört adadan 2. en büyük olanıdır. Ada toprakları yaklaşık 700 bin metre kare civarındadır. Adada pek çok badem ağacı bulunur. Baharda bu ağaçların çiçek açması ile birlikte oldukça güzel bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Akdamar Adası Hakkında Bilgi

Adanın en yüksek noktası deniz seviyesinden yaklaşık 1.912 metre yüksekte bulunur. Adada 80 metreye kadar yükseklikte tepeler de vardır. Kıyı kısımlarının uzunluğu ise 3 kilometre kadardır. Akdamar Adasının batısında gri ve sert görünümlü kireçtaşı uçurumları yer almaktadır.

Akdamar Adası Van ilimizin Gevaş ilçesine bağlı olan bir adadır. Bu adada bir adet Ermeni kilisesi vardır. Bu sebeple pek çok turist bu kiliseyi görmek için adayı ziyaret etmektedir.

Akdamar Adası Tarihi

Akdamar Adasında bulunan Ermeni kilisesi 1000 yılı aşkın bir süredir buradadır. Kilise Ermeni oldukları bilinen Vaspurakanlar tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı 915 yılında inşa edildi. Zamanla kilise eskimiş ve eski güzelliğini kaybetmiştir. Ancak 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde tekrardan turist çekmeye başlamıştır.

Kilise günümüzde aktif olarak da faaliyet göstermektedir. Burada ayinler de yapılmaktadır. Akdamar Adası bitki örtüsü bakımından da oldukça zengindir ve pek çok farklı ağaç türü de bulunmaktadır.

Akdamar Adası Nerede?

Akdamar Adası Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü içerisindeki 4 adadan biridir. Van'ın bir ilçesi olan Gevaş'a bağlı olan bu ada her sene yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Akdamar Adasına Nasıl Gidilir?

Akdamar Adası ana karadan yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunur. Van şehir merkezinden ise 47 kilometre uzaklıkta yer alır. bu sebeple adaya gitmek isteyenlerin öncelikle şehir merkezinden Gevaş ilçesine gitmeleri gerekmektedir. Adaya sürekli sefer düzenleyen pek çok deniz otobüsü vardır. Bunlar ile adaya kolay bir şekilde gidebilirsiniz.

Akdamar Adası Gezilecek Yerler

Meşhur Akdamar kilisesi bu adada bulunur. Bu kiliseyi 1000 yıldan uzun bir süre önce Vaspurakan Kralı olan 1. Gagik yaptırmıştır. Kilisenin 915 ile 921 yılları arasında yapıldığı bilinmektedir. Bunun yanında bu kilisenin Keşiş Manuel tarafından yapıldığı da söylenmektedir.

Bu kilise önceleri saray kilisesi olarak kullanılmış sonrasında ise manastır kilisesi olarak kullanılmaya devam etmiştir. Günümüzde kiliseye pek çok restorasyon yapıldıktan sonra 2007 yılında anıt müze olarak ziyaretçilere açılmıştır.

Akdamar Adası Konaklama Şartları

Akdamar Adasında otel bulunmamaktadır. Burada konaklama yapılamamaktadır.

Akdamar Adası Özellikleri

Akdamar Adasının karstik bir yapısı bulunmaktadır. Adada küçük tepeler bulunur. Adanın toplam yüz ölçümü ise 70.000 metre kare civarıdır. Ada çok fazla yağış alır. Bu sebeple yer şekillerinde yer yer çatlak bölgeler bulunmaktadır. Akdamar Adası göl seviyesinden yüksekte bulunur. Bu sebeple de gölün farklı bölgelerinde değişik sıcaklıkların olması mümkündür. Adanın oldukça serin bir havasının olduğunu da söylemek mümkündür.

Akdamar adası mükemmel bir doğa manzarası olması sebebi ile görülmeye değerdir. Bu ada içerisinde bir Ermeni kilisesi bulunur. Bu sebeple Ermeni tarih kaynaklarından da adadan sıklıkla geçmektedir. Bu kaynaklarda adanın adı Rstunik olarak yazar. Bu adanın Gogik Arlzruni tarafından ele geçirildiği ve kralın yıllarca burada hüküm sürdüğü de bilinmektedir.