Akçakoca Plajları 2020 - Akçakoca'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Tüm tarihi ve kültürel yapısı hem de doğal güzellikleri ile yaz aylarının vazgeçilmez yerlerinden biri olarak Akçakoca öne çıkıyor. Bölgenin farklı yerlerinde aynı zamanda denize girilebilecek değişik plajlar bulunmaktadır. Hem bireysel olarak hem de aile ile beraber denize girme imkanı sağlayan plajlar, ücretli veya ücretsiz şekilde giriş olanağı tanımaktadır. Bu doğrultuda ayrıca şemsiye ve şezlong, soyunma kabini ya da WC ile duş gibi alanlar da yer almaktadır.

Ceneviz Kalesi Plajı

Ormanlık alanı ile iç içe olan Akçakoca'nın en çok tercih edilen plajları arasında Ceneviz Kalesi Plajı geliyor. Özellikle mavi bayrağa sahip olması ile güvenli ve sağlıklı şekilde rahatça denize girme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca giriş ücreti olarak 5 TL ödenmesi çok uygun fiyatlar üzerinde gün içerisinde özel bir fırsat tanıyor. Otopark imkanı da bulunan plaj bunun için ekstra ücret talep etmektedir. Aynı zamanda şemsiye ve şezlong için 15 ila 20 TL gibi bir miktar ödenebilir. Bu fiyatlar dahilinde soyunma kabini, duş ve WC gibi imkanlar bulunuyor.

Akevler Plajı

İlçe merkezine yakınlığı ile tercih edilen plajlar arasında Akevler Plajı geliyor. Özellikle bu plaj Akevler Sitesi sakinlerinin tercih ettiği seçenekleri içerisinde yer almaktadır. Sığ denizi olması ve kumluk alanı ile çocuklu aileler için özel bir olanak sağlamaktadır. Plaja giriş ücretsiz olmak ile beraber şezlong ve şemsiye için 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ayrıca bölgede duş alma imkanı bulunurken soyunma kabini ya da WC yer almıyor. Aileler için yaz tatilinin keyifli bir şekilde geçirmek amaçlı, özel plajlardan biri olarak öne çıkmış durumda. Plaja çevresinde ayrıca restoran ve kafeler yiyecek ve içecek tedarik imkanı sağlamaktadır.

Akkaya Plajı

İlçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Akkaya Plajı, Akçakoca'nın doğusunda yer alan en güzel yerlerden biridir. Özellikle Denizi'nin sığ olması ve kumluk alanı ile hem acemi yüzücüler hem de çocuklar için rahatça denize girme imkanı veriyor. Aynı zamanda muhteşem bir gün batımı sunması nedeniyle tercih edilen yerlerden biri olarak öne çıkmış durumda. Üstelik plajın arka tarafında yine güzel bir yürüyüş alanı için ormanlık bölge bulunuyor. Plaja giriş ücretsiz iken şezlong ve şemsiye adına 15 veya 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret içerisinde soyunma kabini, duş ve WC yer almaktadır. Ayrıca yiyecek ve içecek adına gün içerisinde değerlendirilebilecek restoran ve kafe bulunuyor.

Ayazlı Plajı

İlçeye yakınlığı ile ön plana çıkan ayazlı Plajı, aynı zamanda ayazlı Mahallesinde bulunmaktadır. Yaz aylarında özellikle çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği plajlar içerisinde bulunuyor. İncecik kumu ve masmavi denizi ile güzel bir yaz tatili geçirme imkanı vermektedir. Güneşe giriş ücretsiz olurken şezlong ve şemsiye için 15 ya da 20 TL gibi bir ücret talep edilmektedir.

Limancık Plajı

Ayazma Plajının hemen yan tarafında bulunan Limancı Plajı, Akçakoca bölgesinde tercih edecek seçenekler içerisinde yer almaktadır. Plaja giriş ücretsiz iken şemsiye ve şezlong için belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Özellikle muhteşem bir gün batımı sunması ile pek çok kişinin tercih ettiği yerlerden biridir.