Akçagerme Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Akçagerme Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Akçagerme Plajı Antalya'nın Kaş ilçesinin en güzel plajlarından bir tanesidir. Bölgeye giden birçok turist ve bölgenin yerli halkı Akçagerme Plajı’nı denize girmek için kullanılır. Birçok kişi plajla ilgili bilgi sahibi olmak ister. Şehir merkezine uzaklığı da oldukça yakın olan Akçagerme Plajı merak edenler plajla bilgileri araştırmaya girişir.

Akçagerme Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Akçagerme Plajı ülkemizin Antalya ilinin, Kaş ilçesine bağlı olarak Fethiye yolu üzerinde bulunan Yeniköy Mahallesi civarında bulunur. Plaja ulaşım oldukça kolaydır. Kaş merkezden plaja Kalkan dolmuşlar bulunmaktadır. Taksi ya da yürüyerek de plaja ulaşım sağlanabilir. Zira plaj Kaş merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunur. Doğa ile iç içe olan yürüyüş yolundan denize ulaşmak birçok kişi için farklı bir aktivite olarak da karşımıza çıkar.

Akçagerme Plajı Özellikleri Nelerdir?

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Akçagerme Plajı şehir merkezine Yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunur. Plaj Kaş Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından işletmeciliği yapılan bir plajdır. Plajın genel alanı 200 metre uzunluktadır. Plaj küçük çakıl taşlarından oluşan bir kumsala sahiptir. Suyu her daim temiz, berrak ve ılıktır. Tesis içinde bulunan yiyecek içecek fiyatları da oldukça uygundur. Ülkemizin Güney kıyıları arasında yer alan; Kaş bölgenin en önemli ve en güzel kıyılarına sahiptir Akçagerme Plajı da bölgedeki kıyılarda konumlandırılmış plajlardan bir tanesidir.

Akçagerme Plajı’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de özellikle mavi bayrağa sahip olmasıdır. Plajın ve sahilin temizliği ile ilk olarak 2010 yılında mavi bayrak alan plaj günümüzde de bu bayrağı her sene almaktadır. Akçagerme Plajı’nın diğer ve avantajlı bir özelliği ise plajın halk plajı olmasıdır. Bu özelliğe sahip olmasından dolayı birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Denizi'nin sığ olması da özellikle çocuklu aileler için tercih edilen bir durumdur. Akçagerme Plajı’nda spor aktivitesinde bulunmak isteyen kişiler için de uygun olması diğer bir tercih sebebidir. Plajda bulunan; voleybol sahası, çocuk parkı, tenis kortu, basketbol sahası, havuz, su kaydırakları ve plaj voleybolu plajda bulunan spor aktiviteleridir.

Bölgede bulunan özel tuvaletler, kafeterya, restoran ve otoparkta plaj içinde hizmet veren alanlardır. Kaş bölgesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bölgede Caretta Carettaların doğal yaşam alanı olmasıdır. Deniz kaplumbağaları bölgede konumlandırılmış ve neredeyse insanlarla iç içe yaşamaktadır.

Akçagerme Plajı Kamp ve Konaklama Detayları

Akçagerme Plajı çevresinde kamp kurulacak alanlar mevcuttur. Ancak plaj içerisinde kamp yapmak mümkün değildir. Plaj İşletmesi Kaş turizm-otelcilik okulu tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple içeride kamp yapılmasına izin verilmez. Ancak Plajın çevresinde Kamp kurmak mümkün olmaktadır. Bölgede kamp alanları mevcuttur. Bölgede birçok Otel, pansiyon, motel hizmeti de bulunur. Bölgede konaklamak isteyen kişiler bölgedeki bu hizmetlerden yararlanabilir.

Akçagerme Plajı Giriş Ücreti

Akçagerme Plajı, halk Plajı olmasından dolayı girişleri ücretsiz olan bir plajdır. Ancak şezlong ve şemsiye kiralamak isteyenler için şezlong 5 lira, şemsiye ise 10 lira olarak kiralama ücreti verilebilir. Akçagerme Plajı’nda duş ve tuvaletlerde ücretli olarak hizmet verir. Duşlar 5 TL Tuvaletler ise 1 TL olarak ücretlendirilmiştir.