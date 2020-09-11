Aizanoi Antik Kenti Nerede? Aizanoi Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Özellikle bölgede yaşanan 1970 yılındaki deprem ile beraber ortaya çıkarılan aizanoi Antik Kenti, en önemli kültürel alanlardan biridir. Tarihi dokusu ile beraber günümüze kadar ulaşmış yapılar içerisinde bulunuyor. Diğer bir ismi ne Zeus Tapınağı olarak da bilinen bu görkemli yapı, bölgede depremde yıkılmış evlerin arasından etkin biçimde çıkmaktadır.

Aizanoi Antik Kenti Hakkında Bilgi

28 Mart 1970 tarihinde bölgede meydana gelen deprem ile beraber Aizanoi Antik Kenti keşfedilmiştir. O günden bu yana hala kazı çalışmalarının devam ettiği Antik Kent içerisinde, birçok önemli eser ve tarihi kalıntı bulunmaktadır. Aynı zamanda ziyaret saatleri içerisinde turistik bir ziyaret gerçekleştirmek de mümkün.

Aizanoi Antik Kenti Tarihi

Yapılan araştırmalar ve kazılara göre Aizanoi antik Kenti M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Frigler dönemine denk gelen bu kayıtların dışında, bundan önce başka kayıt yer almıyor. O yüzden tarihi açıdan tam olarak bir tarih vermek mümkün değil. Ancak bölge incelendiği zaman mezar kalıntılarına bakıldığı zaman Friglerden önce Hititler dönemi ile beraber başka medeniyetlerde de yer alan bir Antik Kent olarak öne çıktığı tahmin ediliyor. Bununla beraber Binlerce yıl boyunca persler, Lidyalılar, Bizans ve Romalı ile Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış antik kentler içerisinde bulunuyor.

Aizanoi Antik Kenti Nerede?

Aizanoi Antik Kenti Kütahya şehrinin 58 kilometre uzağındaki güneybatı bölgesinde yer almaktadır. Daha detaylı şekilde Çavdarhisar ilçesinin Emet yönünde bulunan antik kentler arasında bulunuyor. Bölgeye toplu taşıma araçları ya da özel araçlar ile kolay bir şekilde ulaşmak mümkün. Kütahya Merkez'den yaklaşık olarak 1 saat içerisinde Antik Kente ulaşabilirsiniz.

Aizanoi Antik Kenti Gezilecek Yerler

Aizonai Antik Kenti içerisinde özellikle Zeus Tapınağı büyük ilgi görmektedir. Aynı zamanda birçok farklı mezarlık tarihi eser olarak oldukça büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Surlar ve sütunlar ile beraber önemli heykellerin yanı sıra birçok eser turistik açıdan ziyaret edilebilir.

Aizonai Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ege Bölgesi'nde ziyaret edilecek en önemli tarihi antik kentler içerisinde Aizonai gelmektedir. Bölgeyi ziyaret edebilmek için giriş ücreti şu an 2020 güncel bilgiler doğrultusunda 10 TL olarak belirlenmiş durumda. Özellikle Zeus Tapınağı ile beraber Aizanoi antik kentini ziyaret ederken, çevrede herhangi bir kafeterya olmadığı için yiyecek ve içecek götürmeniz önerilir.

Aizanoi Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Yaz ve kış dönemleri olmak üzere iki farklı dönem üzerinden Aizanoi antik kentini ziyaret edebilirsiniz. Bu konuda hem yaz hem de kış dönemi için sabah ziyaret saati 08.30 olarak belirlenmiş durumda. Kapanış saati olarak ise yaz dönemi saat 19.00 olarak biliniyor. Kış dönemi adına ise 17.30 olarak öne çıkmış durumda.

Aizanoi Antik Kenti Efsanesi

Efsaneye göre Aizonai antik kentinin ismi Tanrılar Tanrısı Zeus'un kızı olan su perisi Erato ile beraber, Arkadyalı Kral Arkos’un oğlu Azan adından geliyor. Aynı zamanda Aizanoi Antik Kenti farklı medeniyetler içerisinde birçok hikaye barındırmaktadır.

Aizanoi Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Yaz ve kış dönemler içerisinde Aizanoi antik kentini müze kart ile beraber gezebilirsiniz. Böylece herhangi bir ücret ödemeden ziyaret saatleri içerisinde turistik bir gezi yapmanız mümkün