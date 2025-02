Ailece Dubai keşfi

Yarıyıl tatili 17 Ocak 2025 Cuma akşamı başlıyor. İki haftalık dinlencede siz de 10 ve 15 yaşındaki iki oğlumla gittiğimiz çocuk odaklı Dubai seyahatinden ilham alabilir, o soğuk günleri sıcacık bir iklimde geçirebilirsiniz.

İlk gün IMG World of Adventure isminde bir merkezi ziyaret ettik. Burada Marvel ve Cartoon Network çizgi film karakterlerinin, 7’den 77’ye herkesi eğlendireceğine emin olduğum bir deneyim yaşadık. Canlısını aratmayan dinozorların arasından trenlerle geçmişe seyahat etmek, lazer silahlarla karşınıza çıkan karakterlere ateş etmek, roller coaster adı verilen yüksek hızlı trenlerle dakikalarca bir inip bir çıkarak, bazen de ters dönerek macera yaşamak, ‘7 boyut’ dedikleri sinema salonlarında Marvel karakterlerinin aksiyon sahnelerinin içine canlı canlı dalmak eşsiz tecrübelerdendi.

Daha küçük çocuklar için de Kids Zone olarak adlandırdıkları yavaş trenler, çocuk deneyim ve hobi alanları da mevcuttu, onlar da televizyonda seyrettikleri karakterlerle son derece eğlenceli zaman geçiriyordu.

İkinci günümüzde biraz dinlendikten sonra akşama doğru Platinum Heritage Safari turuna çıktık. Bu tura ben daha önce de katılmıştım ancak bu kez Berke Yunus adında pırıl pırıl bir rehberle safariye çıktık ve unutulmaz bir tecrübe yaşadık. 1950’lerden, üstü açık ciplerle eşsiz bir seyahatti. Çöl kumları içinde yaşayan kum balıkları, çöl bitkilerinin hayatta kalma hikâyeleri ve Dubai’de çölü yeşertmek için yapay olarak nasıl yağmur yağdırıldığı, bir tür antilop olan Arap orikslerinin erkeklerinin ve dişilerinin nasıl anlaşıldığı gibi pek çok şey öğrendik.

Deveye bindik, kampta birbirinden leziz yiyecekler yerken harika bir Arap gece eğlencesi yaşadık. Kınayla yapılan dövmelerden de yaptırıp geceyi mutlu tamamladık. Platinum Heritage turuna katılacaksanız firmaya “Rehberimiz mutlaka Berke Yunus olsun” diye ısrarcı olun. Ben bu macerayı daha önce de yaşadım ancak Berke ile yaptığımız tur çocuklarımız için unutulmaz oldu.

Dünyanın en büyük su parkı

Sonraki iki günümüzü Aquaventure World adında, The Atlantis Palm olarak bilinen, Dubai’nin Palmiye Adası’ndaki aquapark’ında (su parkı) geçirmek üzere planladık. Burası dünyanın en büyük aquapark’ı, devasa bir alanda her tür su eğlencesi var. Dalga havuzları, akıntılarla oradan oraya botlarla sürüklendiğiniz kanallar, kaydıraktan botla kayarken köpekbalığı havuzunun tam ortasından özel bir tüp içinde geçtiğiniz, ellerinizle manta balıklarını besleyebileceğiniz bir park. Alan o kadar büyük ki bazı yerlerine golf arabalarıyla ulaşabiliyor, bol bol da yürüyorsunuz. Ama yapacağınız her bir etkinlikte çocuklarımız inanılmaz eğleniyor, onlarla beraber biz de son derece keyifleniyoruz. Girişte size özel bir plaj ayakkabısı veriyorlar; ayağınız yanmasın diye... Her köşede arıtılmış su istasyonları var, istediğiniz zaman, bol bol su içme imkânınız oluyor. Elbette sıklıkla kafe, market ve restoranlar da çıkıyor karşınıza.

Planınız sadece 1 gün Dubai de olsa bu etkinliği mutlaka deneyin. Mümkünse VIP alan satın alın. Çünkü o zaman güvenlik kasaları, şezlong ve şemsiyeler sadece size özel oluyor. Dolayısıyla eşyanızı güvenle bırakıp akşama kadar parkta rahatça gezebiliyorsunuz. Tüm günü burada geçirirseniz akşam için ayrıca plan yapmanıza gerek yok.

Parkın suni dalgalı havuzunu gören Wavehouse Restaurant’ta dalga sörfü yapanları izleyerek yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sonra çocuklarınız restoranın verdiği ücretsiz oyun kartlarıyla atari makinelerinde doyasıya eğlenebilirler. Dilerseniz Aquaventure’dan ayrılmadan önce The Atlantis Palm Akvaryum’u da gezerek dolu dolu bir gün geçirmiş olursunuz.

Güzel bir akşam etkinliği

Bir akşam programınıza La Perle Show’u mutlaka ekleyin. Motosikletlilerin şovuyla başlayan ve sonrasında müthiş müzikler ve efektler eşliğinde değerli bir inciyi arayan iki sevgilinin hikâyesini konu eden akrobasi gösterisi güzel bir akşam etkinliği.

Çocukların da çok beğeneceği bir müze de önereceğim: ‘Museum of Future’... Burada Dubai’nin gelecek 50 yılda nereye evrileceğini görüyor, ülkenin stratejik gelişim planlarına tanık oluyoruz. Sıradışı bisiklet, otomobil ve yapay zekâ destekli robotlar; havada uçan metal balinalar, klonlanmış izlenimi veren camlar içinde sergilenen rengârenk hayvanlar, bitki ve canlılarla çocuk oyun alanı müzenin sadece bir bölümü.

Önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor, seyahatinizden 1 ay kadar önce biletinizi almanız gerek. Müzeye giriş saatini bile kaçırmamalısınız zira tam saatinde, bir görevli grubunuzu alıp devasa bir asansöre bindiriyor. O asansör sizi adeta uzaya ışınlıyor... Rehber bir süre müzeyi gösterip size eşlik ediyor, sonrasında da dilediğinizce gezip zaman geçiriyorsunuz.

Dubai’de hem çocuklarım hem ben maksimum keyif alayım, var mı böyle bir müze derseniz Arte Museum en iyi seçenek. Dubai Mall’un üst katında. Devasa ekranlar ve her yeri aynalarla donatılmış odalarda baharın gelişi, sonbaharda yaprakların dökülüşü gibi doğa olaylarını yaşamak paha biçilemez. Kocaman ve boş bir odanın bir anda dünyanın en iyi müzelerindeki gibi tarihi salonlara dönüştürülebildiğini görüyorsunuz, buna eşlik eden müzikler bizi büyülüyor. Üstelik müze turunuzun sonunda ücretsiz kahve ikram ediyorlar. Karanlık odada içtiğimiz bu kahve hayatımızda gördüğümüz en güzel sunumla geldi. Sürprizi bozmayayım daha fazla açıklayıp ama sadece bu kahve için bile bu müzeye gidilir.

Yerel yemek adresi

Müzeden çıkınca iyi bir kebap restoranına gitmeyi planladık, yaptığımız araştırmalar sonucunda Dubai’nin en iyi İran restoranlarından biri olan Berenjak’ta karar kıldık. Kaliteli, üst düzey bir restoran. Özel yapım meyveli içecekleri ve iyi yapılmış Ortadoğu mezelerini tavsiye ederim, biz çok beğendik.

Dubai’de Arap kültürüne uygun ve modern bir restoranda akşam yemeği isterseniz, Dubai’nin eski tarihi bölgesi Fahidi’deki Arabian Tea House Restaurant’a uğrayın. Dubai Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı Dubai Turizm Ofisi tarafından işletildiğinden ana yemekler (sulu yemekler, etler veya kebap), mezeler, tatlılar, çay-kahve her şey Arap kültürüne uygun. Biz bu gezimizde en otantik yerel lezzetleri bu restoranda denedik ve çok beğendik.

Bu müze de bonus olsun

The Green Planet ismindeki müze de çocukların çok ilgisini çekiyor. Yağmur ormanları ve o coğrafyalara ait bitki örtüsüyle sıradışı canlıları yakından görüyorlar. Daha girişte, yağmur ormanlarının o meşhur nemi-kokusu ve doğal ortamlarında yaşıyor izlenimi veren yüzlerce hayvan eşliğinde üst katlardan aşağılara doğru döne döne gezerek iniyorsunuz. Evet, diğerleri kadar muhteşem bir müze değil belki ama Dubai’ye gitmişken eğer zamanınız varsa, 1 saat kadar gezip eğlenebilirsiniz.