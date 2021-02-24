Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Park, Eskişehir, Konya ve Bolu gibi yakın illerden gelenlerle birlikte her hafta yaklaşık 60 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Adını Ahlat ağacından alan park Ankara'nın en büyük piknik alanlarından biridir.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı Hakkında Bilgi



Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda önceki yıllarda 500 araçlık olan otopark alanının kapasitesi 1500 araca çıkarıldı. Parka kendi imkanlarıyla ve arabalarıyla gelmek isteyenler park yeri bulmakta zorluk çekmiyor. Ancak hafta sonu oldukça yoğun olan parka erken saatlerde gidilmesi tavsiye edilmektedir.



Özellikle yoğun metropol hayatından sıkılanların tercih ettiği Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda çocuklar için oyun alanları mevcut. Bu alanlarda kaydıraklar, salıncaklar, fileli trambolinler ve oyun evleri yer alıyor. Güvenli oyun alanlarında çocuklar hem eğlenip hem de yaşıtlarıyla sosyalleşebilir.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yetişkinler için tahsis edilmiş bir adet spor bahçesi de bulunuyor. Koşu bantları, kardiyo bisikletleri ve uzay yürüyüşü gibi kondisyon aletleri bu bahçede yer almaktadır.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede?



Ahlatlıbel Atatürk Parkı Gölbaşı / İncek'te yer almaktadır.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nasıl Gidilir?



Şehir merkezine çok yakın olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na birçok yerden ulaşım sağlamak mümkün. AŞTİ adıyla bilinen da Ankara Otogarından saat başı servis kalkıyor. Başkentin en işlek meydanlarından biri olan Kızılay Meydanından 192 ve 194 numaralı otobüslere binilebilir. Kızılay - Ahlatlıbel Atatürk Parkı arası yaklaşık 20 dakika.



Sincan ve Altındağ'dan gelenler metro ile Kızılay'a gelip daha sonra 192 numaralı otobüse binebilir.



Çankaya'dan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na gitmek isteyenler ise 185 ya da 154 numaralı otobüse binerek Ahlatlıbel durağında inmelidir.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı Tarihi



Ahlatlıbel Atatürk Parkı 2002 yılında açıldı. Önceleri sadece piknik alanı olarak kullanılan parkta, sonraki yıllarda birçok spor etkinliğinin yapıldığı yeni tesisler açıldı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı birçok yeni tesisin inşa edilmesinden sonra günümüzün en çok ziyaret edilen parklarından biri haline geldi.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı Özellikleri



Yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Ahlatlıbel Atatürk Parkı, yılda 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret ediliyor. 180 metrekarelik ormanlık alanında yürüyüş ve koşu için özel parkurlar var. Ziyaretçiler buradaki banklarda ve masalarda oturabilir, ailesiyle birlikte piknik yapabilir.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nı, diğer parklardan ayıran birçok özellik var. Bu özelliklerin başında, parktaki çimlere basmanın serbest olması geliyor. Parkın birçok yerinde ''Çimlere Özgürce Basabilirsiniz'' tabelaları da asılı.



Parktaki bir diğer yenilik ise içerisinde golf sahalarının da bulunmasıdır. İsteyenler golf malzemelerini alarak burada keyif vakit geçirebilir. Aynı şekilde voleybol ve basketbol için de ayrı oyun sahaları mevcut. Ahlatlıbel Atatürk Parkında futbol oynamak isteyenler için 2 adet halı saha ve tenis oynamak isteyenler için de 3 adet tenis kortu yer alıyor.



Ankara'nın en çok ziyaret edilen parklarından biri olan Ahlatlı Atatürk Parkı 7 gün 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izleniyor. Herhangi bir yangın riskine karşı hazırda bekleyen filolar da parkın birçok noktasında yer almaktadır.



Ahlatlıbel Atatürk Parkı ziyaret edilmeden önce bilinmesi gereken iki önemli detay var.



1- Parkın içerisinde mangal yakmak yasaktır.

2- Parka giriş ücretlidir. (5 TL) Ücretler girişte değil parktan çıkarken ödeniyor.