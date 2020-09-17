Ağva Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ağva Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Ağva Plajı, bulunduğu konum ile hafta sonu gezilerine ev sahipliği yaparken, çevresinde bulunan bakir koylar ve adacıklar ile kendisini seçen yerli ve yabancı doğa tutkunlarını büyülüyor. Ağva Plajı ve çevresi Ağva'ya gelenlerin istedikleri pek çok hizmeti, aktiviteyi ve konaklama seçeneğini rahatlıkla bulabileceği özel bir sahada kurulu. Bu açıdan Ağva Plajı bir bütün olarak ideal bir dinlenme ve tatil alanı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ağva Plajı Hakkında Bilgi

Ağva plajları ve koyları, Ağustos-Eylül aylarında daha çok ziyaret edilmekle birlikte bahar mevsimlerinde de sahip oldukları olağanüstü doğa manzaraları ile insanlara etkileyici bir tatil vaat ediyor. Deniz, kum ve güneşin en güzel anlarını Ağva Plajı'nda yakalayabilir, fotoğraf karelerinizde saklayabilirsiniz. Ağva Plajı, yeşil ve denizin buluştuğu ülkemizin beğenilen plajlarının başında geliyor. Yeşil ve mavinin en göz alıcı tonları bu plajda doğaseverleri bekliyor.

Ağva'yı çevreleyen iki nehirden biri olan Göksu Nehri olağanüstü tabiatı ile Ağva'ya gelenlerin gezi rotalarında yerini alıyor. Ağva Plajı, bu iki nehrin güzelliği arasında yer almakla beraber denizin keyfini en iyi şekilde çıkarmak isteyenlerin sahip olduğu uzun sahili ile uğrak mekanları arasında. Ağva Plajı'nın sahilinde rahatlıkla yürüyüş yapabileceğiniz gibi plaj çevresindeki yürüyüş parkurlarını doğa yürüyüş alanı olarak tercih etme şansınızda var. Plaj alanı kadar çevresi de piknik alanları, koylar ve şelaleler ile bezeli zengin bir doğa ortamını tatilcilere sunuyor.

Ağva ismi, Latince kökenli bir sözcük olup iki dere arasındaki köy manasına gelmektedir. Tarihçesine bakıldığında ise Ağva'da eski zamanlarda Romalılar ve Cenevizliler gibi tarihte önemli olaylarda bahsi geçen büyük medeniyetlerin yaşadığı görülmektedir. 2700 yıllık tarihi eserlerin bölgede bulunması bu değerli tarihin aydınlatılmasında oldukça mühim bir rol oynamaktadır. Bu tarihi eserler arasında kaleler, çeşmeler büyük bir ilgi görmektedir.

Ağva Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ağva Plajı hakkında en fazla sorulan soruların başında "Nerede?" olduğu hususu geliyor. Şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğa ile baş başa ve keyifli bir tatil geçirmek isteyenlerin mercek altına aldığı bu güzel plaj, İstanbul ilinin Karadeniz kıyısındaki şirin Şile ilçesinde bulunuyor. Ağva beldesi Şile'ye bağlı. Ağva Plajı'na gitmek için Üsküdar'dan kalkan Şile-Ağva otobüslerine binebilir ya da özel aracınızla Şile güzergahına doğru yola çıkabilirsiniz.

Ağva Plajı Özellikleri

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı olarak hizmet veren Ağva Plajı, halk plajı olarak çamlık mevkii ve mendirek yanı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Alabildiğine kum olan Ağva Plajı, yaklaşık olarak 3 kilometre uzunluğundadır. Hafta içi, hafta sonuna göre daha kalabalık olan plajın en kalabalık olduğu mevsim yaz mevsimidir. Deniz ve güneş için seçilebilecek en temiz plajlar arasında gösterilmektedir. Ayrıca yaz aylarında kuzeyden esen rüzgarların serinletici etkisi sıcaklardan çok bunalanlara iyi gelmektedir.

Ağva Plajı, deniz tatilini sevenler için en iyi seçeneklerden biri. Bununla birlikte plaja gelenler, Ağva ve çevresindeki piknik alanlarında yemeklerini keyifle yeme ve nehir kenarında bulunan otellerde konaklama fırsatına da sahipler. Plaja günübirlik olarak gelebilecekleri gibi civardaki birbirinden konforlu butik otellerde kalarak plaj tatillerini uzun bir tatil serüvenine dönüştürme imkanlarını da değerlendirebilirler. Yine plaja yakın bölgede zengin ve lezzetli menü içerikleri ile beğenilen pek çok restoran mevcut.

Ağva Plajı, sağından dökülen Yeşilçay Nehri ile solundan dökülen Göksu Nehri'nin ortasında yemyeşil bir doğa ile çevrili. Plaja gelenler soyunma kabini, tuvalet ve şezlong kiralama gibi hizmetlerden de yararlanabiliyorlar. Ağva Plajı'nın şifalı olarak bilinen kumsalında yürüyüş yapmanın özellikle romatizmal hastalıklara son derece iyi geldiğinin çok sayıda insan tarafından dile getirilmesi de plajın öne çıkan özellikleri arasında.

Ağva Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Uygun bir bütçe ile kamp yapmanın ve doğa ile bütünleşmenin en güzel yollarından biri kamp yapmak. Ağva Plajı'na yakın çevrede birbirinden güzel kamp alanları bulunuyor. Kurfalı bölgesindeki orman evleri ve kamping tesisleri de bu açıdan alternatif seçenekler arasında. Huzurlu ve sakin zamanlar geçirerek yeşil ile baş başa kalacağınız kamp alanlarında ekonomik fiyatlar ile tatil yapabilirsiniz.

Ağva Plajı Giriş ücreti (2020)

Ağva Halk Plajı, mendirek yanı halk plajı olarak ücretsiz bir hizmet vermektedir.