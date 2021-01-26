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AÄŸrÄ±'daki KüpkÄ±ran Kayak Merkezi yenilenen yüzüyle kayakseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 26.01.2021 - 12:52 | Son GÃ¼ncelleme:

AÄŸrÄ±'daki KüpkÄ±ran Kayak Merkezi yenilenen yüzüyle kayakseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor

AÄŸrÄ±'da bulunan ve bu yÄ±l pistleri yenilenen KÃ¼pkÄ±ran Kayak Merkezi'nde yarÄ±yÄ±l tatili dolayÄ±sÄ±yla yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.

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Serhat KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n (SERKA) saÄŸladÄ±ÄŸÄ± 2 milyon liralÄ±k destekle Valilik ve Ä°l Ã–zel Ä°daresi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan proje kapsamÄ±nda pistleri uzatÄ±lan ve geniÅŸletilen KÃ¼pkÄ±ran Kayak Merkezi'nde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metreyi aÅŸtÄ±.

AÄŸrÄ±daki KÃ¼pkÄ±ran Kayak Merkezi yenilenen yÃ¼zÃ¼yle kayakseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor


Åžehir merkezine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla dikkati Ã§eken ve ulaÅŸÄ±mÄ±n kolay saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± merkezde, yeni yapÄ±lan aydÄ±nlatma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla "gece kayaÄŸÄ±" da yapÄ±labiliyor. Ä°steyenlerin eÄŸitmenler eÅŸliÄŸinde kayak eÄŸitimi de alabildiÄŸi merkezde, yarÄ±yÄ±l tatilini fÄ±rsat bilen Ã§ocuklar aileleriyle kayak yapÄ±p gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸleniyor.

AÄŸrÄ±daki KÃ¼pkÄ±ran Kayak Merkezi yenilenen yÃ¼zÃ¼yle kayakseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor


Kayakseverlerden OÄŸuzhan HanÃ§er, AA muhabirine, dondurucu soÄŸuklarÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede kayarak stres attÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. SoÄŸuk havaya raÄŸmen eÄŸlendiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen HanÃ§er, "Bu sene kar geÃ§ yaÄŸdÄ± ve sezon da geÃ§ baÅŸladÄ±. Havalar soÄŸuk olduÄŸu iÃ§inde ilk baÅŸlarda kaymaya cesaret edemedik. BugÃ¼n hava sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 15-20 derecelerde yani Ã¶nceki gÃ¼nlere gÃ¶re biraz daha Ä±sÄ±ndÄ±. BÃ¶lgede hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 40 dereceyi buluyor. YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l sonra ilk defa bu kadar soÄŸuk bir kÄ±ÅŸ geÃ§iriyoruz." diye konuÅŸtu.

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AÄŸrÄ±daki KÃ¼pkÄ±ran Kayak Merkezi yenilenen yÃ¼zÃ¼yle kayakseverleri aÄŸÄ±rlÄ±yor

KayakÃ§Ä±lardan Eda YÄ±lmaz da havalarÄ±n soÄŸuk olduÄŸunu ve buna raÄŸmen kayak yaparak gÃ¼zel vakit geÃ§irdiklerini anlattÄ±.

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