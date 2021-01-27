Ağrı Dağı’nın etekleri göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en büyük milli parklarından ve yaban hayatı merkezlerinden Ağrı Dağı Milli Parkı, kış mevsiminde birbirinden farklı göçmen kuşları ağırlıyor. Türkiye’nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, her mevsimde farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Parktaki sulak alanlarda patka, gri balıkçıl, sakar meke, çamurcun, saz tavuğu, batağan, kızıl şahin, saz delicesi ve karabatak gibi pek çok farklı kuş türü görülebiliyor.







Bazı kuşlar hiç göçmeden bölgede kalıyor

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürü Emrah Çelik, kış mevsiminin yaklaşmasıyla yaz göçmenlerinin bölgeden ayrıldığını söyledi. Çelik, bazı kuş türlerinin ise hiç göçmeden bölgede kaldığını açıkladı: "Özellikle sakar meke bu bölge için önemli bir tür. Neredeyse bütün sulak alanlarda bu türü görmek mümkün. Yeşilbaşlı ördek de burada kalıyor, küçük batağan, tepeli batağanlar bu bölgedeki önemli yerli türler arasındadır."







Kuş gözlemciliği için önemli bir bölge

Parkın kuş gözlemciliği açısından önemli olduğu vurgusunu yapan Çelik, her mevsimde kuş gözlemciliği için gelen misafirlere aradıkları türü nerede ve ne zaman bulabilecekleri konusunda yardımcı olduklarını söyledi.