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Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 03.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda yosunlaşma meydana geldi.

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Iğdır ve Ağrı sınırındaki Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda, yazın etkili olan sıcak hava dolayısıyla su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşmesiyle bölgenin yaban hayatı üssü olarak kabul edilen, birçok kuş, memeli, sürüngen ve kemirgen hayvanın yaşadığı milli parktaki sulak alanlarda yosunlaşma oluştu. Milli parkta sulak alanlardaki yosunlaşma, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Ağrı Dağı Milli Parkında oluşan yosunlaşma havadan görüntülendi




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