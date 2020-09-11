Agora Antik Kenti Nerede? Agora Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Agora Antik Kenti her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu antik kent oldukça popüler ve ilgi çekici bir tarihi yer konumundadır.

Agora Antik Kenti Hakkında Bilgi

Agora Grekçe bir kelimedir. Anlamı ise kent meydanı, çarşı ve pazar yeri, toplanılan alandır. Antik dönemlerde Agoralılar ticaret, dini ve siyasi fonksiyonları ile ünlüydüler. Fakat Agora Antik Kentinde sanat da oldukça ilerlemişti. Sanat alanında pek çok çalışmalar yapıldı.

Antik dönemlerdeki kentlerde en az bir Agora bulunmaktaydı. Büyük kentlerde ise genellikle iki Agora bulunurdu. Bu Agoralardan birinde devlet işleri yapılırdı ve etrafında kamu binaları olurdu. Diğer Agora'da ise ticaret işleri gerçekleştirildi.

Agora Antik Kenti Tarihi

İzmir'de bulunan Agora Antik Kenti M.Ö. 4. yüzyılda Smyrna isimli Antik kentin taşınmış olduğu Pagos'un kuzey tarafında bulunur. Etrafında çeşitli kamu binaları da bulunmaktadır. Agora Antik Kenti devlet işlerinin görüldüğü yerdir.

Agora Antik Kenti Hellenistik dönemde kurulmuş olan bir antik kenttir. Burada bulunan ve günümüze kadar gelmiş olan pek çok tarihi eser ise M.S. 178'de meydana gelen depremden sonra İmparator olan Marcus Aurelius tarafından yeniden inşa ettirilen eserlerdir.

Smyrna Agorası, dikdörtgen olarak yapılmıştır. Ortasında oldukça geniş bir avlu bulunur. Etrafında da sütunlu galeriler yer almaktadır. Kazılarda kuzey ve güneyde bulunan stoalar gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu stoalar bodrum katı üzerinde bulunmaktadır. Kuzey stoa ise bazilika tarzında inşa edilmiştir.

Agora Antik Kenti Nerede?

Agora Antik Kenti ülkemizin İzmir ilinde bulunmaktadır. Antik kente en kolay gidiş ise metro ile sağlanmaktadır. Çankaya Metro istasyonunda indikten sonra 5-10 dakika yürüyerek Agora Antik Kente ulaşılmaktadır.

Agora Antik Kenti Gezilecek Yerler

Bazilika yapıları orta kısımdan geniş ve yüksektir. Yan kısımları ise dar ve alçak olan birbiri ile paralel dizilmiş uzun koridorlardır. Roma döneminde yapılmış olan bazilika modelleri Hristiyanların kiliseleri için birer yapı örneği olmuştur. Roma döneminde inşa edilen bazilikalarda hukuk işleri yürütülmekteydi. Bu sebeple bu bazilikalara dönemin adliye sarayı demek doğru olur. Bazilikalar ticarete katkı sağlayan tüccar ve bankerler için de birer faaliyet alanıydı.

Agora Antik Kentinde bulunan bazilika dikdörtgen olarak inşa edilmiştir. Bu bazilika bilinen ve günümüze kadar gelmiş olan en büyük bazilika olma özelliğini de taşımaktadır. Agora Antik kentinin gezilecek önemli yerlerinden bir tanesidir.

Batı Stoa üç sıra sütun ile ayrılmış neflerden meydana gelmiştir. Bu yapıda bazilika gibi bodrum kat üzerinde yükselmiştir. Batı stoanın avlu kısmındaki sütunlar 1940 yılında ayağa kaldırılmıştır ve günümüz şeklini almıştır. Mimari hatası olduğu bulunan bu stoaların günümüzde restorasyon işlemleri yapılmaktadır.

Faustina Kapısı ve Antik Cadde de gezilmesi gereken yerler arasındadır. Burada Roma dönemine ait duvarlarda yazı ve resimler de bulunmaktadır. Bu yazı ve resimler graffiti olarak isimlendirilmektedir.

Agora Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Agora Antik Kentinin giriş ücretleri kişi başı 15 TL olarak belirlenmiştir.

Agora Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Agora Antik Kenti haftanın her günü 08:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Fakat kış aylarında burası 1-2 saat daha erken kapanabilmektedir.

Agora Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Agora Antik Kentinde müze kart geçerlidir. Burayı bir yıl içerisinde müze kart ile iki kere ücretsiz gezmeniz mümkündür.