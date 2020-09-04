Ağaran Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Ağaran Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Estetik görünümüyle turizmin önemli kaynaklarından olan Ağaran Şelalesi Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunuyor. Çay bahçelerinin arasında bulunan Ağaran Şelalesine ise rahat bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Ağaran Şelalesi Nedir?

Ağaran Şelalesi Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunuyor. Karadeniz'in eşsiz doğasını hissettiren bu şelale her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Doğal harikalardan oluşan bu şelale sakin ve doğanın içerisinde bir cennet olarak ortaya çıkıyor. Ağaran şelalesi nehrin yatağında bulunan büyük yükseklik farkı nedeniyle suyun yüksekten düşmesi ile oluşuyor. Şelale oluşumları farklı yollar ile de meydana gelebilir. Bunlardan birisi de akarsu yataklarının kırılması, buzullaşma ve başka sebepler de olabiliyor.

Ağaran Şelalesi Nerededir, Hangi Ve Bölge Ve İldedir?

Ağaran Şelalesi Karadeniz'in en güzel bölgesinde bulunuyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran şelalesi Yeşilırmak beldesinde yer alıyor. Bu şelale ise bölgedeki dağlarda bulunan su kaynaklarından ve yağmur sularından beslenerek gelişiyor.

Ağaran Şelalesine Nasıl Gidilir?

Ağaran Şelalesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Fotoğraf çekmek ve doğa ile baş başa kalmak isteyenler Ağaran Şelalesine gitmeyi tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra Ağaran Şelalesi'nin çevresinde piknik alanları ve çardaklar da bulunuyor. Bu çardaklarda piknik yapılabiliyor. Aynı zamanda serin sularda yüzme imkanı da bulunuyor. Karadeniz'in muhteşem doğası ve benzersiz havasını içine çekmek isteyenler bu şelaleyi ziyaret edebilirler.

Ağaran Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu İle İlgili Bilgi

Ağaran Şelalesi, dağlardan doğan ve kayalıkları aşındıran sular ile oluşmuştur. Yağmur ve kaynak suları, sert kaya tabakaları ile karşılaştıkları zaman dik ve engebeli bölümlerde ya da uçurumlarda şelale oluşmasını sağlarlar. Suyun akış gücüne göre de şelaleler şekillenir. Bu estetik görünümler de gittikçe daha büyük şelaleler oluştururlar. Ağaran Şelalesi de bu nadide güzellikleri ortaya çıkarmaktadır. Ağaran Şelalesi bembeyaz suları ve eşsiz görsel görünümü ile birlikte çok güzel bir hal almaktadır.

Ağaran Şelalesi Özellikleri

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi Çayeli'ne 12 kilometre mesafededir. Bu şelale Sırt Köyü sınırları içerisinde yer alır. Ayrıca Ağaran şelalesine giden yol çay bahçeleri arasındaki toprak yoldan geçmektedir. Ağaran Şelalesi çok uzak noktalardan dahi çok rahat bir şekilde görülebilir. Şelalenin karşısında bulunan tepeler fotoğraf çekmek için çok doğru bir alan sunmaktadır.

Ağaran Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Ağaran Şelalesi herhangi bir tarihi eser ya da Milli Park değildir.

Ağaran Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi'ne gitmek için herhangi bir ücret ödemeye ya da bilet almaya gerek yoktur. Ağaran Şelalesi'ne giriş ücretsizdir. Aynı zamanda Ağaran Şelalesine girişte herhangi bir otopark ücreti de ödenmemektedir. Ulaşım için kullanılan yoldan direk giden minibüslerin ücreti ise 6 TL'dir.

Ağaran Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Ağaran Şelalesi'ne giriş ücreti verilmiyor. Aynı zamanda Ağaran şelalesi için belli bir giriş ve çıkış saati bulunmaz. Bu nedenle Ağaran Şelalesi'ne genellikle gündüz girişler yapılıyor. Bunun dışında dilendiği zaman Ağaran Şelalesine giriş çıkış yapılabilmektedir.

Ağaran Şelalesinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Oldukça uzak noktalardan dahi görülebilen Ağaran Şelalesi yüksek ve sarp bir kayadan düşen suların çıkardıkları köpükler vardır. Ağaran Şelalesi de adını bu köpüklerin beyazlığından almıştır. Bunun dışında bir efsane ise bulunmamaktadır.