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Afrodit ve Dionysos sevinci
Seyahat
Haber Giriş: 07.11.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Afrodit ve Dionysos sevinci

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde, çay yatağında yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ile şarap tanrısı Dionysos heykellerine ait başlar ortaya çıkarıldı.

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50 santimetre yüksekliğindeki Afrodit ve 45 santimetre yükseklikte Dionysos başları bu bölgenin bir heykel atölyesi olduğunu düşündürüyor. 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen ve Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nde, Roma dönemindeki inanç sistemi hakkında önemli bilgiler sağlayan yeni buluntuların ne zaman sergileneceği henüz açıklanmadı.

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