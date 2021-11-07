Afrodit ve Dionysos sevinci

50 santimetre yüksekliğindeki Afrodit ve 45 santimetre yükseklikte Dionysos başları bu bölgenin bir heykel atölyesi olduğunu düşündürüyor. 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen ve Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nde, Roma dönemindeki inanç sistemi hakkında önemli bilgiler sağlayan yeni buluntuların ne zaman sergileneceği henüz açıklanmadı.