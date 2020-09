Afrodisias Antik Kenti Nerede? Afrodisias Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

2017 yılında UNESCO Dünya Tarihi mirasına kabul edilmiş olan Afrodisias, en önemli antik kentler içerisinde yer almaktadır. Geçmişten günümüze özellikle dikkatli şekilde korunmuş olarak gelme başarısını göstermiş olan Antik Kent, bulunduğu bölge itibariyle hala ciddi anlamda koruma bilgesi içerisindedir.

Afrodisias Antik Kenti Hakkında Bilgi

Binlerce yıllık tarihe kadar uzanan Afrodisias kenti, özellikle Yunan Tanrıları hikayelerine konu olmuş çok güzel efsanelere sahiptir. İlk kurulduğunda küçük bir köy olan Afrodisias Antik Kenti, tam 400 yıl boyunca devam eden çalışmalar ile beraber çok büyük bir merkez haline gelmiştir. Hatta Roma imparatoru Ağustos M.Ö. 1 yy’da, ‘Bütün Asya kentleri içerisinde kendime bu şehri seçiyorum’ demiştir.

Afrodisias Antik Kenti Tarihi

M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan Afrodisias Antik Kenti özellikle döneminin en önemli merkezlere içerisinde yer alıyordu. İsmi ise M.Ö. 2 yy’da Roma İmparatorluğu tarafından verilmiştir. Ticaretten sanata kadar pek çok önemli merkez olarak kullanılmış bu tarihi Kent, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşamıştır. Günümüzde Afrodisias antik kentine geldiğiniz zaman göreceğiz en önemli eserler arasında ise heykeller gelmektedir.

Afrodisias Antik Kenti Nerede?

Afrodisias Antik Kenti Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer almaktadır. Daha doğrusu Karacasu ilçesinin Geyve Mahallesi'nde bulunan bir antik kent olarak öne çıkıyor. Özellikle Dangalaz çayının bulunduğu vadide yer alan kent, deniz seviyesinden 600 metre yükseklikteki bir platonun üzerinde yer almaktadır. Bölgeye rahatlıkla karayolları üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Afrodisias Antik Kenti Gezilecek Yerler

Afrodisias Antik Kenti üzerinde birçok farklı gezilecek yer bulunmaktadır.

- Başta Eros ve Afrodit heykeli olmak üzere birçok farklı heykel ziyaret edilebilir.

- Sebasteion dini yapısı ziyaret edilebilir. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde imparatorlara Tanrı gibi tapıldığı için dini bir yapı olarak geçmekteydi.

- Kentin merkezini oluşturan Agora ziyaret edilebilir.

- Birçok özel ve önemli tiyatro sahnesi ile özel bir gezi imkanı sunulmaktadır.

Bu gibi daha birçok farklı bölge Afrodisias Antik Kenti içerisinde turistik açıdan ziyaret edilebilir.

Afrodisias Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Binlerce yıl öncesine dayanan Afrodisias Antik Kenti, her sene yoğun oranda yerli ve yabancı turist çekmeye devam ediyor. Oldukça geniş bir yer kaplayan Afrodisias antik kentin her kısmını 30 TL giriş ücreti üzerinden ziyaret edebilirsiniz. Bu fiyatlandırma şu an 2020 yılı ile güncellenmiş şekilde sunulmaktadır.

Afrodisias Antik Kenti Ziyaret Saatleri?

Yaz dönemi ve kış dönemi olarak iki farklı saat dilimi içerisinde Afrodisias antik kentini ziyaret edebilirsiniz.

Yaz dönemi içerisinde sabah saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.

Kış dönemi içerisinde ise sabah saat 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında ziyaret etmeniz mümkün.

Afrodisias Antik Kenti Efsanesi

Yunan tanrısı Zeus'un kızlarından biri olan Afrodit eski Yunan dönemindeki en güzel 3 kızdan biriydi. Onlardan biri Afrodit, biri Hera ve diğeri ise Athena olarak biliniyordu. O dönem Roma imparatoru ise bu üç kızdan biriyle evlenecekti. Roma imparatoru Afrodit’i seçti ve bu yüzden kentin adı Afrodisias olarak kaldı. Yunan tarihi açısından böylesi önemli bir efsane ile beraber bölgenin en önemli tarihi alanlarından biridir.

Afrodisias Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Afrodisias Antik Kenti içerisinde müze kartı geçerlidir. Bu kartı rahatlıkla kullanabilir ve binlerce yıllık tarihe dayanan böylesi önemli antik bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.