Adrenalin tutkunlarının yükselen yıldızı
Bundan iki yıl önce Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılında Hürriyet fotomuhabirleri olarak yolumuz Erzurum’a düştü. Bizi o gün oraya davet eden Türkiye Kayak Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Onur Sağsöz “Buraya yazın geldiniz, bir de kışın görün” demişti. İki yıl sonra yine dört fotomuhabir olarak gittik ve Erzurum’un meşhur kışını görüntüledik.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken, Erzurum şehir merkezine çok yakın ve ulaşımı da oldukça kolay. Havaalanından çıktıktan 15 dakika sonra Palandöken’deydik. Bu arada hemen belirtmeliyim ki illa dağda kalmak da gerekmiyor. Şehir merkeziyle Palandöken arası 6 kilometre. Şehirden taksi ya da düzenli olarak kalkan otobüslerle de kayak
merkezine ulaşmak mümkün.
Palandöken, sezonunun uzunluğu nedeniyle Türkiye’de kayakçıları en çok mutlu eden noktalardan... 6 ay karla kaplı. Ekim ortalarında başlayan kayak sezonu mayısa kadar sürüyor. Erzurum’un en soğuk ve yüksek noktalarından biri olduğu ve geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceleri gördüğü için kar kalitesi bozulmadan uzun süre kalıyor. Gelelim bu yüce dağın nimetlerine...
Dünyanın en iyi pistleri
Palandöken’deki pistler dünyanın en uzun ve en dik kayak pistleri arasında. Geçen yıllarda New York Times tarafından dünyadaki en önemli
Fotoğraf: Murat Şaka
41 kayak merkezi arasında 17’nci sırada gösterildi. 55 tane pisti var. Pistlerin toplam uzunlukları 71 kilometre. Ayrıca gece kayak yapma imkânı da var. Ejder ve Kapıkaya pistleri olimpik ve zor kategoride. Geri kalanlar kolay ve orta kategoride. Pistlerin birçoğu snowboard için de uygun. Kayak merkezinin başlangıç kısmı, amatör kayakçılar ve çocuklar için ideal.
Kente tepeden bakın
Yamaç paraşütü Palandöken’de yaklaşık üç yıl önce başlamasına karşın ekstrem sporlar arasında yerini almış görünüyor. Uçuşlar Ejder 3200 tepesinden yapılıyor. Kapalı gondollarla tepeye çıkarılan tatilciler, yamaç paraşütü yaparak hem heyecan hem de Erzurum manzarasına karşı uçmanın keyfini yaşıyor.
Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
Buz dağına tırmanış
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’in 2 bin 200 metresindeki güney pistine yapılan buz parkı tırmanış tutkunları için tasarlanmış ve Türkiye’de bir ilk. Kayak merkezi içindeki buz dağı, boru hattıyla taşınan suyun hava sıcaklığı sıfırın altında olduğu için kısa sürede donmasıyla oluşuyor.
Fotoğraf: Rıza Özel
20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki buz parkında, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve Erzurum Kayak Kulübü sporcuları tırmanış yapıyor.
Ata sporu ciriti izlemeden dönmeyin
Erzurum denince akla ilk gelen aktivitelerden biri de ata sporumuz cirit. Türklerin Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları ve ‘savaş oyunu’ olarak bilinen cirit, halen Erzurum’da büyük bir tutkuyla yaşatılıyor. Ciritte oyun süresi 35 dakikalık iki devreden toplam
70 dakika. Oyun alanının boyu 32, eni 40 metre. Palandöken eteğinde profesyonel ligi olan bu ata sporunu izlemeden dönmeyin.