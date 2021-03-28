Adrenalin tutkunlarının yükselen yıldızı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken, Erzurum şehir merkezine çok yakın ve ulaşımı da oldukça kolay. Havaalanından çıktıktan 15 dakika sonra Palandöken’deydik. Bu arada hemen belirtmeliyim ki illa dağda kalmak da gerekmiyor. Şehir merkeziyle Palandöken arası 6 kilometre. Şehirden taksi ya da düzenli olarak kalkan otobüslerle de kayak

merkezine ulaşmak mümkün.

Palandöken, sezonunun uzunluğu nedeniyle Türkiye’de kayakçıları en çok mutlu eden noktalardan... 6 ay karla kaplı. Ekim ortalarında başlayan kayak sezonu mayısa kadar sürüyor. Erzurum’un en soğuk ve yüksek noktalarından biri olduğu ve geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceleri gördüğü için kar kalitesi bozulmadan uzun süre kalıyor. Gelelim bu yüce dağın nimetlerine...

Dünyanın en iyi pistleri

Palandöken’deki pistler dünyanın en uzun ve en dik kayak pistleri arasında. Geçen yıllarda New York Times tarafından dünyadaki en önemli

Fotoğraf: Murat Şaka



41 kayak merkezi arasında 17’nci sırada gösterildi. 55 tane pisti var. Pistlerin toplam uzunlukları 71 kilometre. Ayrıca gece kayak yapma imkânı da var. Ejder ve Kapıkaya pistleri olimpik ve zor kategoride. Geri kalanlar kolay ve orta kategoride. Pistlerin birçoğu snowboard için de uygun. Kayak merkezinin başlangıç kısmı, amatör kayakçılar ve çocuklar için ideal.

Kente tepeden bakın

Yamaç paraşütü Palandöken’de yaklaşık üç yıl önce başlamasına karşın ekstrem sporlar arasında yerini almış görünüyor. Uçuşlar Ejder 3200 tepesinden yapılıyor. Kapalı gondollarla tepeye çıkarılan tatilciler, yamaç paraşütü yaparak hem heyecan hem de Erzurum manzarasına karşı uçmanın keyfini yaşıyor.

Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu



Buz dağına tırmanış

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’in 2 bin 200 metresindeki güney pistine yapılan buz parkı tırmanış tutkunları için tasarlanmış ve Türkiye’de bir ilk. Kayak merkezi içindeki buz dağı, boru hattıyla taşınan suyun hava sıcaklığı sıfırın altında olduğu için kısa sürede donmasıyla oluşuyor.



Fotoğraf: Rıza Özel



20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki buz parkında, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve Erzurum Kayak Kulübü sporcuları tırmanış yapıyor.

Ata sporu ciriti izlemeden dönmeyin

Erzurum denince akla ilk gelen aktivitelerden biri de ata sporumuz cirit. Türklerin Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları ve ‘savaş oyunu’ olarak bilinen cirit, halen Erzurum’da büyük bir tutkuyla yaşatılıyor. Ciritte oyun süresi 35 dakikalık iki devreden toplam

70 dakika. Oyun alanının boyu 32, eni 40 metre. Palandöken eteğinde profesyonel ligi olan bu ata sporunu izlemeden dönmeyin.