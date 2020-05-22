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Adlarını kutup araştırmacısının eşinden alan Adelie Penguenleri
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Adlarını kutup araştırmacısının eşinden alan Adelie Penguenleri

İmparator pengueninin yanında Antarktika kıtasının ana bölümünde görülen tek penguen türü olan Adelie pengueni (Pygoscelis adeliae) adını, Fransız kutup araştırmacısı Ju les Dumont d'Urville'in eşi Adelie 'den alıyor.

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Boyu 45–70 cm aralığında, ağırlığı yaklaşık 5 kilogram olan bu tür, hatırı sayılır boyutlara ulaşabilen koloniler halinde yaşıyor ve ürüyor. Üst kısmı siyah, alt kısmı beyaz renkte olan bu penguen türünün karakteritik özelliği küçük bir gaga, beyaz göz çemberi ve sarı ayakları olması.

Adlarını kutup araştırmacısının eşinden alan Adelie Penguenleri


Sayılarının yaklaşık 20 milyon olduğu tahmin edilen Adelie penguenleri, yerlerine çok bağlı canlılar olarak biliniyor. Bu penguenlerin kuluçka periyodu Ekim ayında başlıyor. Dişiler bir araya yığılmış taşlardan oluşan yuvalara yumurtalarını bırakıyor ve tekrar yiyecek aramaya giderken erkekler de, kuluçkayı üstleniyor.

Adlarını kutup araştırmacısının eşinden alan Adelie Penguenleri

Takip eden 35 gün boyunca hiçbir şey yemiyorlar ve bu sürecin sonunda yavrular yumurtadan çıkıyor. Bu esnada dişiler de dönerek yavruların yetiştirilmesinde yardımcı oluyor. Mart ayı gibi penguen civcivler yetişkin haline geliyor ve balık avlamak için onlar da denize dalıyor.

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